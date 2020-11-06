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拜登概念股 迎新一波行情

經濟日報 / 記者黃力／台北報導
圖╱美聯社
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上市櫃公司10月營收陸續公布，基本面繳出佳績的個股為盤面亮點，其中上緯投控、貿聯-KY等營收創高股，後市營運有望挾拜登政策利多，再創新一波行情。

圖／經濟日報提供
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美國總統大選現階段在拜登續於搖擺州領先下，其勝選機率也大幅提升，其選前計畫加大投資在再生能源與對抗氣候變遷項目，以及其較積極的防疫策略等政策題材再度獲得市場關注。

昨日盤面資金熱炒拜登政策概念股，達能、國碩、碩禾、安集、元晶、盈正等股價基期相對偏低的太陽能供應鏈轉強攻高，泰博、毛寶、康那香、恆大、申豐、紘康、熱映等防疫供應鏈皆有表現，為盤面強勢族群。

值此期間，上市櫃公司10月營收相繼公告，統計至昨日計有26家創新高，其中搭上拜登選情利多的營收創高股如上緯投控、貿聯-KY、新普、豪展、南帝、國光生等營運續航力股，更具題材熱度及營運潛力。

上緯投控連七個月單月營收創歷史紀錄。法人指出，上緯投控以碳纖維拉擠碳板打進全球風機龍頭三菱重工維特斯供應鏈，其碳纖維預浸布則出貨大陸風機龍頭金風，明年還有機會打入美國通用電氣供應鏈。

貿聯-KY受惠歐美新冠肺炎二次疫情有擴大跡象，其電器及車用客戶重新拉化提升庫存量，以及電動車銷售情況走揚下，預估第4季營運可望淡季不淡。

營收 拜登 上緯

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