快訊

閃電颱風暴風圈將掠過 吳德榮：恆春半島台東嚴加戒備

拜登追趕喬治亞州與賓州得票 川普領先優勢在縮小

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生技、陸股ETF 開趴

經濟日報 / 記者蔡靜紋王皓正／台北報導

台股昨（5）日飄出濃濃美國政治盤，市場資金紛紛進場押寶拜登勝選概念股，太陽能、風電等綠能股，以及陸股ETF上演慶祝行情，而原油ETF、聯電等川普概念股則反向走挫。

昨天盤中隨著美國大選拜登選情轉佳，市場資金轉向太陽能股，安集率先亮燈漲停，茂迪、聯合再生、達能、元晶股價跟進衝高，帶動風電相關的上緯投控、世紀鋼與重電族群的亞力、華城、中興電上漲。另一方面，市場普遍認為拜登當選將比川普更致力於防疫，將有利於生技醫療族群，拉抬中化生、晟德、泰博等轉強。

不過，華南投顧董事長儲祥生提醒，題材股操作宜靈活，應檢視基本面，如無基本面，有短線獲利便應適時調節。

對於ETF操作，國泰、街口等投信業者分析，川普敗選對國際油價較不利，操作原油ETF應靈活應變，同時可留意ESG相關ETF，因拜登較重視環保、新能源，有利於重視ESG的個股相關ETF；另一方面，選舉落幕後，美國政府將推出新一輪財政刺激政策，將使美元走弱，有利原物料，包括原油、黃豆、銅等都將受惠。

至於基金族，安聯集團的安聯環球投資美國投資策略師Mana Mahajan表示，5G、人工智慧與網路安全等科技類股有機會在選後受惠，在等待大選底定期間，市場可能得面對短期波動，投資人不妨利用這段時間調整部位。

ETF 美國大選 拜登

延伸閱讀

搭美大選便車 中國酒商將商標註冊為川普拜登

美國大選評析／得賓州者得天下？川普連任的最後希望

美選爭議 涉外人士：應同時關注參、眾議院選舉

拜登當選會賣台？焦糖哥哥籲別焦慮 網狂噓：自我感覺良好

相關新聞

拜登概念股 迎新一波行情

上市櫃公司10月營收陸續公布，基本面繳出佳績的個股為盤面亮點，其中上緯投控、貿聯-KY等營收創高股，後市營運有望挾拜登政...

生技、陸股ETF 開趴

台股昨（5）日飄出濃濃美國政治盤，市場資金紛紛進場押寶拜登勝選概念股，太陽能、風電等綠能股，以及陸股ETF上演慶祝行情，...

鴻海最強10月 營收增三成

鴻海昨（5）日公布10月合併營收為6,125.54億元，月增31.4%，年增2.8%，為歷年同期最佳，也是史上單月營收第...

大立光微增0.2% 旺季恐報銷

股王大立光昨（5）日公布10月合併營收為51.38億元，與9月相當，符合公司先前釋出的看法，雖然僅小幅月增0.2%，但仍...

台股挺進萬三 台幣觸碰28.5

美國總統大選趨向明朗，民主黨候選人拜登當選幾成定局，在熱錢湧入下，激勵台北股匯雙漲，台股在外資擴大買超至153億元下，上...

營收亮點族群 吸睛

10月營收密集出爐，業績成長題材備受矚目；截至昨（5）日，新普（6121）、上緯投控、聯亞等「營收亮點」族群，無論是10...

大立光後市 法人聚焦兩關鍵

大立光10月合併營收與9月相當，並預估11月仍難起色，旺季不旺，法人認為，後續可觀察三星等手機廠積極搶攻華為流失的市占，...

就市論勢／雙11受惠股 High起來

盤勢分析

富櫃200成分股衝鋒 櫃買指數收復均線

台股多方氣勢不滅，加權指數昨（5）日再度收紅，櫃買市場也獲資金青睞，收復所有均線，當中以世界（5347）、合一等具營運題...

外資買超台股153.71億、連四買 買超這類股最多

台股今（5）日收復12,900點，以12,918.8點作收，三大法人合計買超171.03億元，尤以外資買超153.71億...

台股收漲50.9點 三大法人買超171.03億

台股今（5）日開高震盪，一度翻黑下滑至12,840.4點，回測月線，盤面上由權值股領軍，拜登概念股的風電、太陽能股等助攻...

美大選過後塵埃落定 財報悍股向錢衝

隨著不確定性因素影響逐漸消除，股市可望回復原本活力，操作則回歸基本面，可從第三季財報著手，逢低布局趨勢性績優股。

熱門新聞

配息銅板價？ 00878股息50元 意外創歷史紀錄

這檔生技股超猛！圓點奈米登錄興櫃首日 漲破300元

拜登入主白宮機率高 這幾檔概念股漲停同慶

日立奪永大過程 網友指「半澤2」神劇情翻版

假避險、真炒匯 央行出招控管外資買反向ETF

元晶第3季獲利大幅成長 帶動太陽能股漲勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。