生技、陸股ETF 開趴

台股昨（5）日飄出濃濃美國政治盤，市場資金紛紛進場押寶拜登勝選概念股，太陽能、風電等綠能股，以及陸股ETF上演慶祝行情，而原油ETF、聯電等川普概念股則反向走挫。

昨天盤中隨著美國大選拜登選情轉佳，市場資金轉向太陽能股，安集率先亮燈漲停，茂迪、聯合再生、達能、元晶股價跟進衝高，帶動風電相關的上緯投控、世紀鋼與重電族群的亞力、華城、中興電上漲。另一方面，市場普遍認為拜登當選將比川普更致力於防疫，將有利於生技醫療族群，拉抬中化生、晟德、泰博等轉強。

不過，華南投顧董事長儲祥生提醒，題材股操作宜靈活，應檢視基本面，如無基本面，有短線獲利便應適時調節。

對於ETF操作，國泰、街口等投信業者分析，川普敗選對國際油價較不利，操作原油ETF應靈活應變，同時可留意ESG相關ETF，因拜登較重視環保、新能源，有利於重視ESG的個股相關ETF；另一方面，選舉落幕後，美國政府將推出新一輪財政刺激政策，將使美元走弱，有利原物料，包括原油、黃豆、銅等都將受惠。

至於基金族，安聯集團的安聯環球投資美國投資策略師Mana Mahajan表示，5G、人工智慧與網路安全等科技類股有機會在選後受惠，在等待大選底定期間，市場可能得面對短期波動，投資人不妨利用這段時間調整部位。