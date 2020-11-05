外資買超台股153.71億、連四買 買超這類股最多

台股今（5）日收復12,900點，以12,918.8點作收，三大法人合計買超171.03億元，尤以外資買超153.71億元居冠，統計外資買超前十大個股中，金融股占了6檔，外資買超冠軍為元大滬深300正2，單日買超12,702張，其次是買超台積電（2330）11,839張，買超日月光投控9,152張居第三。

台股今日以12,878.01點開高，盤中一度翻黑下滑至12,840.4點，回測月線，盤面上由權值股領軍，拜登概念股的風電、太陽能股等助攻，終場以12,918.8點作收，上漲50.9點；三大法人買超171.03億元，其中外資買超153.71億元，但投信賣超0.93億元，自營商買超（合計）18.24億元。

統計外資今日買超前十大依序是元大滬深300正2、台積電、日月光投控、第一金、玉山金、永豐金、元大金、彩晶、中信金、開發金等，金融股占了6檔，外資買超較多的個股還有中鋼、兆豐金、聯發科、華邦電、京元電子、台玻、正新、利奇、台新金等。

外資今日賣超前十大依序是富邦VIX、元大台灣50反1、長榮、友達、聯電、陽明、南紡、聯合再生、泰金寶-DR、中興電等；聯電遭外資賣超13,849張，連三賣，投信買超2,225張，自營商賣超2,888張，合計三大法人賣超14,512張，股價收在30.55元，下跌1.1元，跌幅3.47%。

台積電今日以451.5元開高，一度翻黑下探至445.5元，終場收在451元，上漲1元，漲幅0.22%，統計外資買超11,839張，連三買，投信買超110張，自營商賣超69張，合計三大法人買超11,880張。

群益長安基金經理人王耀龍表示，今年來在新冠疫情的衝擊下，全球股市震盪加劇，台股因疫情控制得當，加上官方振興措施，經濟活動受疫情干擾的影響程度相對低，另一方面，在市場流動性充沛下，及台商海外資金回台，也為股市帶來資金動能。

後市來看，短期台股在萬三關卡前震盪徘徊，主因全球疫情仍未平歇且疫苗尚未問世、美中貿易角力延續、美國兩黨仍未就新刺激法案達成共識等，在不確定性的干擾下，短線台股仍以區間整理格局可能性較高。

王耀龍指出，在投資操作上選股仍優於選市，逢低可布局第3季財報優於預期且第4季展望佳的業績題材股，此外，科技股仍是當前投資主流，尤以具有新科技、新應用、新規格等優勢的類股值得關注，包括半導體、5G、汽車電子、伺服器等，另外，因去美化、去中化趨勢掀起的電子產業供應鏈移轉的受惠族群也可持續關注。