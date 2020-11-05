拜登入主白宮機率高 這幾檔概念股漲停同慶

美國總統選舉持續開票中，拜登入主白宮的機率愈來愈高，截至今（5）日傍晚已拿下264張選舉人票，只差6票就可達270張當選門檻；台股相關拜登概念股成為盤面上的亮點，多達6檔太陽能股攻上漲停作收；分析師認為，太陽能股續攻的機率高，但是風電族群更值得留意。

美國總統大選結果愈來愈接近尾聲，民主黨候選人拜登已接近當選門檻，在與川普的激烈競爭中，開票結果也引來全球關注，由於拜登的減碳及環保政策，市場預期若拜登當選，太陽能、風電等概念股可望進一步受惠。

台股今日震盪，節能股成為盤面亮點，尤以太陽能、風電等股的漲勢亮眼，統計達能（3686）、國碩、盈正、碩禾、元晶、安集等6檔以漲停作收；聯合再生、太極、茂迪漲幅超過半根停板；另外，中興電、上 緯投控兩檔風電股也有逾1~2%的漲幅。

證券分析師張陳浩表示，以太陽能股來說，今日的強勢主要是反應拜登可能當選的題材，加上台灣的綠電政策也將會持續，相關個股營收表現也有成長，在目前的格局仍然強勢下，後續持續上漲的機率蠻高的。

他說，在選股上，除了基本面之外，還可以挑選已經拉回整理過的個股，例如安集、元晶等；另外風電的上緯投控、中興電也可以留意。

張陳浩認為，除了太陽能及風電等的節能概念股之外，最近漲勢頗強的被動元件可能要先休息個幾天，整理過後才有機會再上一波；另外，看好矽晶圓股，包括環球晶、台勝科、合晶等也可以觀察；防疫概念股則是另一個關注的族群，首選口罩股。

張陳浩強調，美國總統當選人出爐後，必須注意政權及美國社會是否出現動盪，另外，疫情也是另一個可能影響股市的重要因素，需要高度關注。