台股收漲50.9點 三大法人買超171.03億

台股今（5）日開高震盪，一度翻黑下滑至12,840.4點，回測月線，盤面上由權值股領軍，拜登概念股的風電、太陽能股等助攻，終場以12,918.8點作收，上漲50.9點，成交量1,742.7億元；三大法人買超171.03億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超153.71億元，投信賣超0.93億元，自營商買超（合計）18.24億元，其中自營商（自行買賣）買超4.13億元，自營商（避險）買超14.11億元。

台股今日以12,878.01點開高，盤中一度翻黑，傳產族群表現較為弱勢，題材股走高撐盤，拜登可能勝選的帶動下，風電、太陽能股吸金，推升相關個股漲勢，權值股台積電（2330）開高震盪，收在451元，上漲1元，大立光、鴻海收紅，聯發科強漲，指數收在12,918.8點，漲幅0.4%。