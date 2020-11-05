IC族群強勢 股后矽力-KY突破2千元大關

台股今（5）日投資氣氛較昨日和緩，高價股表現佳，千金股中的矽力-KY（6415）及祥碩紛紛上漲，股后矽力-KY更站上2,000元關卡。

千金股中，股王大立光收盤價為3,200元，漲幅2.56%；祥碩收盤價為1,475元，漲幅4.98%。此外，今日IC設計族群表現較強勢，聯發科漲幅2.81%，力旺漲2.49%，智原、松翰、偉詮電、閎康等股漲幅也在1%以上。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，科技股在今年第4季至明年第1季旺季效應可期，科技股仍將是台股主要領頭羊。Apple新iPhone預售優於預期，NB供應鏈在明年第1季以前成長也無虞，另外，8吋晶圓代工與TFT LCD面板價格已經調漲，而記憶體、被動元件、矽晶圓市場都確認谷底，醞釀漲價。