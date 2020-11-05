權值股撐盤 台股漲50點收12,918

美股大漲激勵台股今（5）日支撐在盤面上，尾盤在買單敲進，拉抬指數超過25點，終場上漲50.9點，收在12,918.8點，成交量達1,742億元。

今日美股期貨電子盤呈現上漲，主要亞洲股市也是呈現上揚，相對來說台股今日漲幅表現較溫吞。盤面上，就類股表現來看，今日傳產族群表現較弱勢，像：水泥、鋼鐵、運輸、造紙、百貨貿易等類股呈現盤下震盪；而權值股方面，台積電（2330）、大立光（3008）以及聯發科（2454）扮演領頭要角。

展望後市，法人認為，先前受到歐美疫情持續籠罩及總統大選影響，台股陷入盤整，不過隨選舉落幕，加上明年全球低利率環境仍在、台股挾電子產業接單暢旺、及經濟復甦等客觀條件，將可望成為全球股市的領先群，若搭配台商資金回流及國際資金行情浥注下，台股後市仍有表現空間。