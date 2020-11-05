美系外資首評大學光 目標價上看320元

大學光（3218）市占率上升，美系外資首度納入追蹤個股，預估2019~2022年獲利年複合成長率達49%，給予加碼評等，目標價上看320元；大學光今(5)日以268元開高走高，盤中漲幅逾5%。

美系外資表示，大學光業務主要包括眼科服務、及銷售眼鏡相關產品的商店業務，上半年營收占比約73%、27%；大學光是台灣最大連鎖眼科診所業者，截至今年第3季在台灣診所達24家，中國則有9家診所。

美系外資指出，大學光去年在台灣屈光手術市占率約35%，在品牌形象穩健及眼睛相關手術需求上升下，預估今年、明年在台灣屈光手術市占率將分別成長至45%、50%；隨著近視及老年人口增加，將有利未來的發展。

美系外資預估，大學光2016年至2019年營收及獲利年複合成長率分別為10%、37%，在市占率攀升及營運效益放大下，預估2019年至2022年營收及獲利年複合成長率將分別達28%、49%。

美系外資首度將大學光納入追蹤個股，給予加碼評等，目標價上看320元；今日以268元開出，上漲9元，一度拉升至274.5元，盤中漲幅5.59%。