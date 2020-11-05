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三外資上修 世界爆量漲、晉升百元俱樂部

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
世界跳空大漲。（券商軟體）
世界跳空大漲。（券商軟體）

世界先進（5347）公布第3季獲利創近七季高點，野村等六大外資最新報告，計三家「中立」、一家「持有」、二家「買進」，並有三家都上修目標價，最高為瑞銀證券喊到115元。

六外資最新評等，包括野村將世界升評至「中立」，目標價100元，瑞信重申「中立」，目標價104元，摩根士丹利維持「中立」，目標價94元，滙豐「持有」，目標價94元，摩根大通「優於大盤」，目標價105元升至110元，瑞銀重申「買進」，目標價105元升至115元。

野村上修評級，主因世界第3季毛利率擊敗預測，反映8吋晶圓需求確實強勁，但同樣受惠8吋晶圓漲價及DDI需求擴張，聯電（2303）、聯詠（3034）受惠度更高且評價更有吸引力，更吸引野村推薦。

野村表示，由於8吋晶圓供不應求，世界獲利提升優於預期，並預測漲價趨勢到明年上半年，和其他半導體廠展望沒有太大差異。拜全球發展5G，電源管理晶片（PMIC）的半導體內容較4G時代擴張2、3倍，正是8吋需求強勁主因。

野村分析，世界獲利提升，股利水準同步提高，有利評價成長，因此不再給予負面評級。其最新對世界今、明、後年每股純益（EPS）預測調整為3.8元、5元及5.3元。

摩根士丹利也認為，搶進8吋晶圓商機，聯電評價比世界有吸引力，目前聯電股淨比1.7倍，世界已達4.8倍，另細究世界展望提到，8吋裸晶圓沒有明顯漲價，呼應環球晶說法，裸晶圓平均價格（ASP）表現呈現穩定而非大幅成長的態勢。

瑞銀則認為，受惠5G手機推動8吋晶圓需求，明年8吋持續供不應求，有利世界獲利加快成長。世界第3季毛利率擊敗市場預測，後續可望保持，上修其今、明、後年EPS至3.8元、5.3元及6.2元。

世界今天跳空大漲，一舉重返百元晉級「高價股俱樂部」，盤中最高101元創下9月底來新高，成交量已破1.4萬張。

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