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高通盤後大漲 概念股走揚

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
美國晶片業者高通（Qualcomm）盤後大漲逾13%。 美聯社
美國晶片業者高通（Qualcomm）盤後大漲逾13%。 美聯社

受惠基本面利多消息帶動，今（5）日美國晶片業者高通（Qualcomm）盤後大漲逾13%，帶動台廠相關供應鏈如：世芯-KY（3661）、立積（4968）、晶技（3042）、景碩（3189）、華通（2313）等紛紛上漲。

高通上季財報和本季展望優於市場預期，表示新的5G網路正促使消費者將智慧手機升級，消息激勵高通盤後股價大漲逾13%。高通預估，在截至12月止的一季營收將達78億至86億美元，高於分析師平均預估的71.5億美元；剔除一些項目後的每股盈餘預估為1.95至2.15美元，也高於市場預估的每股1.66美元。

激勵相關台廠世芯-KY、立積、晶技、景碩、華通、大立光（3008）、穩懋（3105）、緯創（3231）同步走高，漲幅領先大盤走揚；其中，世芯-KY走勢最為犀利，股價上漲超過9%。展望後市，在客戶產品持續量產挹注下，看好世芯-KY第4季業績將有望繳出優於第3季成績單。

法人分析，5G手機屬於趨勢不可逆，加上美中貿易關係緊張，有利於高通市占率提升，看好2021年整體市場有望重回成長，而高通5G技術領先狀況下，同時具備SUB 6及MMWAVE的SOC技術，看好5G快速普及，高通可望受惠，帶動新一波成長動能。

高通 世芯 5G

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