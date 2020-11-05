聯發科平板接單告捷 股價站上月線

聯發科（2454）手機晶片業務雖有三星加入競爭，但平板電腦相關晶片接單告捷，傳出打進亞馬遜等品牌供應鏈；聯發科第3季營運超標，預估第4季營收895~973億元，仍維持高速年增動能，法人看好明年營運，有機會挑戰獲利3個股本，今(5)日開高走高，站上月線。

聯發科平板晶片因性價比高，傳出打進亞馬遜、惠普、樂金、微軟、索尼等品牌平板供應鏈，根據最新統計，蘋果在美國平板電腦市占率64%、其次是亞馬遜市占率14%，三星市占率約13%，居第三。

聯發科第4季營運淡季不淡，預估營收895~973億元，有機會與第3季持平或小跌8%，年增38~50%；法人預估聯發科第4季每股純益6.89~8.42元，全年有機會挑戰獲利2個股本；另外，法人預估聯發科明年營收3,724億元，毛利率落在43.8%，營益率為14.9%，每股獲利上看3個股本。

聯發科今日以685元開出，一度拉升至694元，順利收復月線，盤中漲幅逾2%。