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日立奪永大過程 網友指「半澤2」神劇情翻版

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

日立上個月透過鉅額轉讓一次成交近10％永大（1507）股權，將持股一口氣增至50%以上，永大經營權恐將變天。網友在爆卦版上PO文表示，日立奪永大經營權的過程，簡直是「半澤直樹2」劇情在台灣真實上演，也被說是台版的偷襲珍珠港。

網友PO文表示，在半澤直樹2劇情中，銀行要收購Spiral網路公司，在正常交易期間，Spiral股價沒有波動，但卻宣布已拿到Spiral的30％股份，讓所有人都很驚訝；答案原來是銀行在規定時間外交易，從Spiral兩個創辦人手中取得持股。

網友PO文指出，跟日劇不同的是，永大在遭日立突襲前，股價連飆8天，市場都不知道股價突然連續上漲的原因，最後則是日立透過盤後鉅額轉讓，一次成交近10％股權，把永大持股比例一次過半，拿下經營權，日立主要是由外資馬拉松集團買下股權。

這個PO文引來網友回應，「日本人都用這招，台灣人不知道」、「日立置入半澤？還是日立超前部署？寶佳輸了會加倍奉還？」、「這是直接用錢砸的，並沒有突襲成份」。

另外，也有網友質疑台灣主管機關對股價波動都沒調查提出質疑，「股價先噴再高檔交易，竟然會沒事？證交所變駐日代表處」，「永大股票先噴噴胡八天，Spiral被收購股價沒動，台灣交易真的有鬼」。

根據網友在PO中所附的照片顯示，永大股價從 9月29日收盤價54.7元，一路漲至10月13日67元，上漲12.3元，漲幅22.5%，且在10月13日爆出4萬1,649張成交量。

永大今（5）日以65元平盤開出，由於持股集中在兩大股東及福委會手上，外面流通籌碼不多，盤中成交量僅49張，股價則是下跌至64.9元，跌幅0.15%。

日立 經營權

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