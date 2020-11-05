不確定性終將結束 蔡鎮村：偏多布局但不追高

雖然美國白宮主人未明確，但終將會結束此不確定因素。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，美股收高後，亞股也開高，但在投資人對概念股解讀不同之下，個股行情產生兩極化。目前最大的因素仍是盤中台幣匯價大幅升值，產生對出口導向的電子股短暫賣壓。

本月起外資連續買超期現貨，而且台灣經濟基本面相對穩健，再由近期上市上櫃公司公告的10月營收報告亮麗及季營運狀況與展望普遍較佳的情境之下，投貨人擇優布局之餘，中長期仍需關注全球疫情及美國重提經濟刺激方案時間表。

蔡鎮村認為，短線交易人留意明天凌晨美國Fed例會，是否有重大聲明，以及明天晚上的非農就業報告是否因疫情影而遲緩。雖然台股風險指標偏多，但就技術面而言，加權指數在13,000整數點，將產生心理關卡。

因此，交易人仍以不追高為原則，以建立偏多且低風險的選擇權（多頭價差）為宜，或是以概念股為主的期貨價差（例如：多台灣生技期貨對電子指數期貨）交易。