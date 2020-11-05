權值股領漲 台股一度觸及12,900關卡

昨日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（5）日開盤上漲10.11點，開在12,878.01點，一度觸及12,900關卡，領漲重心股在台積電（2330）、聯發科以及大立光。

雖然最後總統選舉結果尚未確定，但隨著美國大選各州開票結果陸續出爐，最終結果可能朝市場最喜歡的方向發展，預期兩院將持續分治的背景，將使提高稅率或企業分拆的可能性下降，因而激勵科技巨頭強勢反彈。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲367點，或1.33%，收在27847點；標普500指數上漲74.28點，或2.2%，收在3443.44點；Nasdaq指數上漲430.21點，或3.85%，收在11590點；費半指數上漲81.48點，或3.53%，收在2384.22點。

法人認為，美股的科技股大漲，反映著目前美國總統大選最終結果可能出現市場最喜歡的情況。隨著不確定因素消失，市場將重回關注經濟基本面與企業營運展望。在操作上，建議投資人可以逢低進場布局，留意蘋概股、5G、半導體等類股。