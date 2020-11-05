國安基金盯選情 必要時啟動護盤

美國總統大選陷入膠著，且搖擺州差距很近，恐進入內外資最壞的劇本之一，財金部會密切關注國際股市及台股變化，一旦市場有大幅波動，將適時採取相關因應措施，國安基金也將緊盯盤勢，必要時將召開臨時委員會議，討論是否啟動護盤機制。

今年3月疫情引爆全球股災時，金管會曾採取的救市措施像有條件禁止平盤下放空等都己退場，目前可採行的穩定措施相當多；國安基金進場護盤也才投入7億多元，護盤子彈還相當充沛。

財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華昨（4）日表示，國安基金10月中剛決議退場，但國安基金對股市仍持續密切關注，美國總統大選結果揭曉後，對股市會有何影響，包括從歐股、美股，到今天的亞股及台股變化等，國安基金都會密切緊盯。

阮清華說，國安基金會密切關注，下次開會預計是明年1月，不過若有符合國安基金設置及管理條例第8條情事，也不排除召開臨時會討論是否護盤。他說，美國大選結果出來，除非有爭議出現訴訟，否則不確定因素也會排除，當然希望不會走到訴訟這步，國安基金會密切注意市場變化，一旦符合國安基金條例啟動條件，就會召開臨時委員會議。

根據國安基金條例第8條規定，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，得經委員會決議，啟動護盤。

阮清華強調，國內基本面比其他國家好很多，GDP還有可能再上調，出口也保持穩健成長，這些對股市都是重要支撐。此外，金管會內部也針對美國大選結果各種可能狀況，盤點、研擬適當因應措施。

金管會官員表示，金管會一直都有關注美國大選，對市場有任何潛在影響的事件都會密切注意，市場一旦有異常狀況或大幅波動，必要時會採取適當措施。

今年3月受疫情影響，金管會曾採取的三項穩定股市措施，包括調降借券賣出量、放寬融資融券補繳自備款或保證金差額的擔保品範圍，及有條件禁止平盤以下放空，都已退場，因此，未來市場若有必要時，金管會可以動用的工具相當多。