川普勝選短多 拜登出線長多

美國總統大選開票結果膠著，外資圈資深半導體分析師暨聚芯資本管理合夥人陳慧明推演兩情境，假若最終由川普連任，可望為美台科技股帶來短多格局，反之，拜登勝選有新政治氣象，可能營造短空長多。但不論如何，全球經濟基本面已逐步復甦展現新動能，任何回檔可視為進場契機。

美銀證券分析，若民主黨拿下參議院，不論最終由川普勝選搭配分裂國會，或拜登勝選而形成民主黨贏家全拿，美股中長線皆可望偏多，有利台股等新興市場，短線震盪提供投資機會。

陳慧明表示，美國大選最終若由川普取得勝利，由於其行事作風已經為市場熟悉，選前政策可望持續履行，將為股市創造短多。從台灣供應鏈看，短線也偏多發展，如台積電將今年營收成長目標拉高到三成，聯發科也成長三成多，均為例證。

不過因為川普傾向美中脫鉤，未來全球科技業仍朝兩個體系發展，中長線未必有利台灣科技股，首先是美中科技戰持續將帶來許多不確定性，產業秩序必須不斷調整，二是全球的餅可能縮小，影響產業基本面。

若拜登當選，增加企業稅負將受關注，此變數與其他政策不確定性可能帶來短空，不過細究拜登的加稅程度並不像市場想像得嚴重，在其支持全球化的態度下，吸引很多美國大型科技公司捐款給民主黨，凸顯科技業認為拜登的政策有利產業。