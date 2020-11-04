市場等待美國總統大選結果 台指期夜盤盤中平盤震盪
美國總統大選選情陷入激烈拉鋸，市場氛圍丕變，投資人屏息以待，台指期夜盤維持震盪格局，23時於平盤附近震盪，漲6點或0.05%。
美股由科技股領銜強勁上揚，道瓊漲1%，S&P500漲1%，那斯達克漲2%，而期交所掛牌的美國標普500期120、美國道瓊120、美國Nasdaq100指數120，各漲0.9%、1.2%、1.0%。
安聯環球投資美國投資策略師Mana Mahajan表示，相較於上周S&P500下跌5.5%，市場最近已經出現令人印象深刻的反彈，市場已經預期到未來數年財政支出將會更高，因此，不是只有循環類股上漲，公債殖利率也在上升，同時金價走揚與美元轉弱，所有這些資產價格的變動跡象，都指向市場預期政府支出還會擴大。
根據歷史經驗顯示，美股通常在歷任總統大選後表現更為強勁，Mana Mahajan分析，市場在投票日到年底表現較好，這通潮是因為市場不喜歡不確定性，一旦大選結果底定，市場就能夠開始去衡量新任總統的政策影響。
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