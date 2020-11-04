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美大選膠著 資深半導體分析師：短線震盪創造科技股買點

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
聚芯資本管理合夥人陳慧明。報系資料照
聚芯資本管理合夥人陳慧明。報系資料照

美國總統大選開票結果膠著，美股期指4日在亞股時段大漲後迅速轉跌，對此外資圈資深半導體分析師暨聚芯資本管理合夥人陳慧明推演兩情境，假設最終平和由川普連任，可望為美台科技股帶來短多格局，反之，拜登勝選有新政治氣象，可能營造短空長多。但不論如何，全球經濟基本面已逐步復甦展現新動能，任何回檔可視為進場契機。

陳慧明表示，美國大選若最終由川普取得勝利，因其行事作風已為市場所熟悉，選前政策可望持續履行，有利創造股市短多。從台灣供應鏈看，短線表現也偏多發展，台積電已將今年營收成長目標拉高到三成，聯發科也是成長三成多，PC、NB供應鏈表現都不錯，均為例證。

不過，由於川普傾向美中脫鉤，陳慧明分析，全球科技業持續朝兩個體系發展，中長線不見得有利台灣科技股，首先是美中科技戰仍會帶來不確定性，產業秩序須不斷調整，二是全球的餅可能縮小，進而影響產業基本面。

相對地，他認為，若是拜登當選，增加企業稅負將成為關注方向，此變數與其他政策不確定性可能帶來短空，不過細究拜登的加稅程度不像市場悲觀想像的嚴重，在其支持全球化的態度，反而吸引很多美國大型科技公司捐款給民主黨，凸顯科技業認為拜登政策有利產業全球化發展。

他分析，拜登上任可能出現短線動盪，但長線營造科技股利多，甚至能關注拜登會否取消川普實施的眾多關稅和禁令，為科技業創造更大發展空間。

其中，因應國際複雜政經關係，台積電、鴻海兩大指標台廠已相繼赴美設廠，陳慧明指出，台積電在業界享有高正質性的名聲，說到做到，美國政府也很重視，任一黨獲勝應不致影響設廠。相對地，鴻海因為威斯康辛州長換人，面臨官司考驗，雖然難以確定未來發展如何，但也提醒投資人，應留意政治的不確定性，特別是選後美國會不會陷入混亂，可能成為新挑戰。

陳慧明表示，選前美股提前陷入震盪，比市場預期選後才動盪更早，背後原因有三，一是美國大選，二是疫苗研發不順，三是新一輪財政刺激方案未如期推出。這其中，新總統誕生，至少能解決第一和第三個難題，股市可望逐漸回歸基本面，因此短線出現震盪，可視為中線布局的機會。

美國大選 拜登 台積電 台股

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