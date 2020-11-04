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拜登陣營反擊！痛批川普「可恥」 計票不會停止

上市公司第3季財報 延至11月16日截止

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

上市公司進入財報發布高峰，證交所提醒，今年第3季財報除金控公司外，因11月14日適逢周六假日，公告期限延至11月16日（周一），金控公司則在11月29日適逢周日，順延至11月30日截止。為避免截止日網路壅塞應及早完成申報。

證交所統計，到目前為止，上市公司計945家應申報今年第3季財報，其中，往年非金控公司均應於11月14日申報完畢，但今年14日適逢周六，截止順延至11月16日。而金控公司原應於29日完成公告，但今年逢周日，遞延至11月30日截止。

證交所也提醒，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告（即XBRL）」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師查核報告及四大表核章等部分，亦應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，俾與實體財報一致。

財報 上市公司

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