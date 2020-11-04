精測業績可望受5G、HPC拉抬 股價重回700元大關

測試介面大廠中華精測（6510）公布第3季業績，獲利表現持續亮眼，今年第3季及累計前三季的營收及每股稅後純益均創下歷年同期新高記錄，市場法人看好，台股測試介面三強，精測、雍智（6683）及旺矽（6223）今年業績表現可望受到5G及HPC相關商機拉抬，未來營運仍持正面看法。

中華精測受到第3季業績表現突出激勵下，今日該股股價上漲，盤中漲幅約在2%至4%，且股價在今日重新站回700元大關之上，盤中股價高點來到703元，技術指標方面，目前中華精測月線約在697元、季線位置約在702元價位，目前股價仍在二大短期均線震盪，後市若能帶量突破，有利股價後市表現。

受到中華精測走強帶動，今日盤中雍智股也同步上漲2%至4%，盤中高點來到327元，短線後市有機會向上挑戰前波高點332元位置。

半導體測試介面業者中，精測、雍智及旺矽是市場相對看好的三檔高價測試介面廠，其中，精測主攻的二大營運項目是5G處理器及射頻的VPC(垂直式探針卡) 供應商，今年隨著設備進駐新廠，營收動能持續加溫，預計本季VPC月產能將達100萬針，將提供後市營收持續向上攀升的動能。

除了5G商機之外，已發酵數年的AI、IoT（物聯網）、HPC（高速運算）也是帶動半導體後市重要需求，業者也認為，這些新應用不斷的擴散至下游的終端產品，進一步驅動半導體產業持續往更先進技術挺進。

精測過去二年積極布局VPC （垂直式探針卡）， 精測目前VPC月產能約30萬針，隨著公司持續在新廠擴增產能，未來擴產目標為100 萬針，且期望隨著疫情趨緩、消費力道回溫，可望滿足客戶後續需求。