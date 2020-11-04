快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票118：114暫居上

精測業績可望受5G、HPC拉抬 股價重回700元大關

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

測試介面大廠中華精測（6510）公布第3季業績，獲利表現持續亮眼，今年第3季及累計前三季的營收及每股稅後純益均創下歷年同期新高記錄，市場法人看好，台股測試介面三強，精測、雍智（6683）及旺矽（6223）今年業績表現可望受到5G及HPC相關商機拉抬，未來營運仍持正面看法。

中華精測受到第3季業績表現突出激勵下，今日該股股價上漲，盤中漲幅約在2%至4%，且股價在今日重新站回700元大關之上，盤中股價高點來到703元，技術指標方面，目前中華精測月線約在697元、季線位置約在702元價位，目前股價仍在二大短期均線震盪，後市若能帶量突破，有利股價後市表現。

受到中華精測走強帶動，今日盤中雍智股也同步上漲2%至4%，盤中高點來到327元，短線後市有機會向上挑戰前波高點332元位置。

半導體測試介面業者中，精測、雍智及旺矽是市場相對看好的三檔高價測試介面廠，其中，精測主攻的二大營運項目是5G處理器及射頻的VPC(垂直式探針卡) 供應商，今年隨著設備進駐新廠，營收動能持續加溫，預計本季VPC月產能將達100萬針，將提供後市營收持續向上攀升的動能。

除了5G商機之外，已發酵數年的AI、IoT（物聯網）、HPC（高速運算）也是帶動半導體後市重要需求，業者也認為，這些新應用不斷的擴散至下游的終端產品，進一步驅動半導體產業持續往更先進技術挺進。

精測過去二年積極布局VPC （垂直式探針卡）， 精測目前VPC月產能約30萬針，隨著公司持續在新廠擴增產能，未來擴產目標為100 萬針，且期望隨著疫情趨緩、消費力道回溫，可望滿足客戶後續需求。

中華精測 半導體

延伸閱讀

精測股價走堅重返700元 明年探針卡業績看佳

精測 Q3每股賺8.75元

中華精測第3季獲利季增逾兩成 單季每股賺8.75元

精測前3季每股賺21.32元 創同期新高

相關新聞

被動元件恐供過於求？外資駁斥喊加碼國巨

國巨（2327）預計14日舉行高雄大發三廠動工典禮，對於市場疑慮，國巨擴產可能導致被動元件供過於求，摩根士丹利特別發布報...

瑞昱12.1元 網路需求火熱

IC設計廠商瑞昱（2379）於昨（3）日舉行法說會，公布第3季獲利創歷史新高，每股純益為4.92元也同步攀峰，前三季每股...

牧德EPS 2.01元 展望樂觀

牧德（3563）昨（3）日公告第3季淨利約8,983萬元，受客戶延遲付款與匯損干擾，較前一季與去年同期同步下滑逾五成，每...

上月業績快報／毅嘉-4% 強攻車載

毅嘉（2402）昨（3）日公布10月營收6.11億元，雖較9月衰退4%，仍是今年次高，年增一成。其中，軟板產品營收4.7...

錸寶EPS 1.21元 旺到年底

PMOLED廠錸寶（8104）昨（3）日公布今年前三季稅後純益達1.56億元，年增103.7%，每股純益2.31元，遠優...

明基材 偏光片出貨升溫

明基材（8215）昨（3）日公布10月營收13.5億元，月增4%，為七個月來高點，年增近18%。明基材表示，10月營收明...

遠傳衝5G 推雲端遊戲

遠傳電信（4904）昨（3）日宣布「遠傳心5G」殺手級應用到位，攜手日商優必達 （Ubitus）雲端遊戲公司，推出遠傳心...

融程電Q3獲利 締新猷

工業電腦廠商融程電（3416）昨（3）日公告第3季合併財報，第3季營收5.56億元，創下歷史新高，年增35.1%、季增5...

元晶聯貸20億 擴增產線

太陽能電池模組廠元晶（6443）昨（3）日宣布完成籌組聯貸20億元，資金將用於充實營運及擴增模組產線，以強化市場競爭力。

訊連轉投資 強攻AR試妝

訊連（5203）轉投資公司玩美移動近年在美妝科技領域領先同業，許多美妝業者今年找上玩美移動要拓展線上AR試妝功能。玩美移...

上銀第3季獲利8季高點 全年業績估小幅成長

傳動元件大廠上銀第3季稅後淨利新台幣9.26億元，是8季來高點，每股稅後純益2.91元，累計前3季稅後淨利13.62億元...

花王烏龍翻版買錯股？Q3報喜安碁資訊收黑 安碁科技卻漲停

宏碁集團旗下的安碁資訊（6690）今（3）日收盤149元，下跌1元； 安碁科技（6174）則是以漲停價12.2元收盤；因...

熱門新聞

華新科引爆被動元件股漲勢 國巨集團個股同步大漲

他怨投資只賺到蠅頭小利 釣出專家分享股市投資撇步

外資今日買超145.19億 這幾類股買最多

拜登勝選概念股 外資喊買國巨

花王烏龍翻版買錯股？Q3報喜安碁資訊收黑 安碁科技卻漲停

台積、聯電 瑞信喊加碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。