台股隨美國大選起伏 盤中勁揚百點

美國總統大選因搖擺州變化，美股期貨今早動盪，台股也隨之起伏，早盤已出現第三波起伏，盤中指數更突破12,800點關卡，盤中指數上漲逾百點。

台股今日早上起伏變化較過往為大，隨著美國總統大選的開票變化及美股期貨震盪，台股在午盤之前，已出現三波起伏，多頭在第三波更發動突破12,800點關卡，勁揚超過百點。

台股第三波走勢中，台積電（2330）領軍多頭上攻，盤中漲幅已達1.8%，大立光（3008）及鴻海（2317）維持在平盤之上；聯電（2303）及聯發科（2454）匯集人氣走揚，PCB族群在南電（8046）、欣興（3037）帶頭也走揚。

由於美股道瓊期貨、標普期貨及那斯達克期貨在早盤的起伏大，尤其那斯達克指數期貨在11點過後勁揚，帶動台股的科技指標股一舉揚升。投信法人說，由於川普及拜登在美國搖擺州拉鋸激烈，尤其有利川普勝選的跡象時，科技股就明顯走揚，反觀拜登雖民調呼聲高，但綠能族群先前已有段漲幅，所以，今日整體族群強勢反而不明顯。