快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票118：114暫居上

台股隨美國大選起伏 盤中勁揚百點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美國總統大選因搖擺州變化，美股期貨今早動盪，台股也隨之起伏，早盤已出現第三波起伏，盤中指數更突破12,800點關卡，盤中指數上漲逾百點。

台股今日早上起伏變化較過往為大，隨著美國總統大選的開票變化及美股期貨震盪，台股在午盤之前，已出現三波起伏，多頭在第三波更發動突破12,800點關卡，勁揚超過百點。

台股第三波走勢中，台積電（2330）領軍多頭上攻，盤中漲幅已達1.8%，大立光（3008）及鴻海（2317）維持在平盤之上；聯電（2303）及聯發科（2454）匯集人氣走揚，PCB族群在南電（8046）、欣興（3037）帶頭也走揚。

由於美股道瓊期貨、標普期貨及那斯達克期貨在早盤的起伏大，尤其那斯達克指數期貨在11點過後勁揚，帶動台股的科技指標股一舉揚升。投信法人說，由於川普及拜登在美國搖擺州拉鋸激烈，尤其有利川普勝選的跡象時，科技股就明顯走揚，反觀拜登雖民調呼聲高，但綠能族群先前已有段漲幅，所以，今日整體族群強勢反而不明顯。

台股

延伸閱讀

【即時開票不斷更新】2020美國大選！得票數將破百 拜登98:92險勝川普

若拜登打敗川普勝出 美還挺台嗎？ 美專家：看兩岸能否搞定「這件事」

美國大選開票 CNN預測：拜登拿下科羅拉多州

拜登選舉日口誤！將孫女說成是自己兒子 川普陣營大肆嘲諷

相關新聞

5G當道 買台積電還是科技ETF最好？

最近台股最熱門的話題，不是台積電（2330），就是盤中零股交易，盤中零股開放第一周，台積電成交金額就以逾15億元奪冠。然...

生華科兩項新冠臨床加速 股價漲逾6%

生華科（6492）今（4）日早上宣布，新藥在新冠臨床取得重大進展，早盤股價開高264元，漲幅一度達6.4%。

5G ETF市場再添新兵！台積電、聯發科都是成分股 「這檔」ETF聚焦5G供應鏈

繼元大投信與復華投信之後，3日國泰投信宣布將於11月18日起，開募台灣首檔純台股5G ETF—國泰台灣5G+ ETF（00881）。相較於過去元大投信與復華投信將5G ETF主要成分股配置在美國或中國，國泰投信選擇布局台灣投資人最熟悉的台股市場。

美國大選未明朗…台股指標股當沖加劇 蘋概三王股撐大盤

今(4)日台股隨美股收盤上漲而開高，不過，大盤指數走揚至12800點後即回落至平盤附近，主要美股道瓊期貨在早盤曾走跌超過...

外資升評環球晶 最高目標價570元

環球晶（6488）法說會展望樂觀，瑞信證券等四大外資出具報告，二家喊買，二家重申「中立」，但有三家調升目標價，包括瑞信升...

美選若有爭議 國安基金不排除討論護盤

2020年美國總統大選正在開票，國民黨立委曾銘宗今在立法院詢問，萬一美選或是交接有重大爭議，國安基金是否會進場護盤？財政...

美國大選日 台股開漲30點

美國總統大選結果將揭曉，在不安情緒降溫下，美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（4）日台股開盤上漲30.85點，開...

美大選登場道瓊漲554點 投顧：台股留意波動放大

美國大選登場，市場期待不確定性一掃而空，激勵美股道瓊收盤勁揚逾554點，台股3日在外資回補下，上漲144.7點，收在12...

美大選牽動台股 法人教戰

美國總統大選投票結果今（4）日起陸續出爐。隨不確定因素逐漸消失，激勵美股先行上漲，連動台股昨（3）日大漲百餘點。法人表示...

外資選前押寶 大買145億

美國總統大選結果不定，對股市影響如何，各種報告滿天飛。整體來說，不管誰當選，只要不確定因素消除，美股都會延續原先多頭走勢...

防疫概念股 成市場贏家

美國總統大選結果不定，對股市影響如何，各種報告滿天飛。整體來說，不管誰當選，只要不確定因素消除，美股都會延續原先多頭走勢...

被動元件、矽晶圓 買盤點火

台股昨（3）日受惠於外資強力回補145億元，推升大型權值股走揚，激勵指數連二日收紅，低基期的被動元件、矽晶圓族群成為短多...

熱門新聞

華新科引爆被動元件股漲勢 國巨集團個股同步大漲

他怨投資只賺到蠅頭小利 釣出專家分享股市投資撇步

外資今日買超145.19億 這幾類股買最多

拜登勝選概念股 外資喊買國巨

花王烏龍翻版買錯股？Q3報喜安碁資訊收黑 安碁科技卻漲停

台積、聯電 瑞信喊加碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。