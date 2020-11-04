美期指急拉 台股漲逾百點
美國總統大選持續開票中，目前為止，總票數由共和黨川普領先，選舉人票則由民主黨拜登領先，隨著選票收窄，川普在搖擺州呈現領先狀態，帶動那斯達克期貨呈現急拉逾3%，拉抬加權指數漲逾百點，站上12,800關卡。
早盤由於選情陷入拉鋸戰，台股早盤走勢溫吞，呈現平盤上震盪，且盤面上，具有象徵性的新能源、科技股也呈現漲跌互見，顯示觀望氣氛仍然濃厚。
兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股今日早盤並未反映選舉進度，顯示看選舉比看股票還多，投資人除了關注選舉結果外，可以留意新台幣動向，目前來看今日新台幣並沒有出現大幅波動；整體來說，選後不確定性因素消除，台股將回歸基本面表現，中長線持續看好半導體、5G等長線趨勢股。
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