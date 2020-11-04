外資升評環球晶 最高目標價570元

環球晶（6488）法說會展望樂觀，瑞信證券等四大外資出具報告，二家喊買，二家重申「中立」，但有三家調升目標價，包括瑞信升評環球晶為「優於大盤」，目標價升至500元，摩根士丹利和野村重申「中立」，但目標價分別升至418元及470元，最高則是高盛重申「買進」，目標價580元略降至570元。

瑞信今年第3季一度調降環球晶評等，此次基於樂觀的裸晶圓展望，再度給出正向評級。

瑞信表示，受惠晶圓代工需求強勁、記憶體報價穩定及工業自動化需求改善，環球晶第3季財報亮眼，進入第4季，環球晶樂觀主要業務持續成長，產能利用率拉升，本季不論營收或毛利率都會再優於前季。

瑞信指出，環球晶同步看好明年裸晶圓需求，預估明年上半年供需達到平衡，2022年起供給吃緊，現貨報價和合約價有撐。與此同時，環球晶韓國新廠產能開出，月產能17.5萬片，台灣也擴充12吋EPI磊晶晶圓產能，月產能3萬片，分別供應記憶體及邏輯晶片需求，合計此波擴產將增加一成產能。

瑞信認為，拜裸晶圓市況改善，環球晶表現將優於預期，今、明、後年每股純益（EPS）上修至29.6元、33元及36.6元。

高盛也認為，受惠高速運算及5G需求，環球晶營運動能無虞，日前信越化學和世創電子同樣對晶圓市場釋出產能吃緊的看法，呼應整體產業進入上升周期。特別是信越化學明年的長約比重，原高盛僅預估七成，但實際比重已拉高到八至九成，世創電子也上修對晶圓需求的看法。

高盛指出，從晶圓代工和記憶體業來看，台積電（2330）資本支出達到歷史巔峰，三星資本支出超前市場預期，都透露晶圓需求樂觀。若海力士順利整併英特爾的NAND事業，也有助NAND市況改善。

高盛預估，環球晶第4季營收將較第3季成長3.2%，毛利率37.2%，EPS成長到7.5元。2020-2022年獲利預測雖基於短線毛利率調整下修0.5%-2.2%，EPS推算仍有29.7元、32.5元、35.8元領先市場平均的水準。

至於野村認為，受惠晶圓需求強勁，環球晶第4季到明年營收將逐步成長，但市況還不足以支撐所有晶圓出現全面漲價，因此重申「中立」評級。