美國大選未明朗…台股指標股當沖加劇 蘋概三王股撐大盤

今(4)日台股隨美股收盤上漲而開高，不過，大盤指數走揚至12800點後即回落至平盤附近，主要美股道瓊期貨在早盤曾走跌超過200點，引發投資人緊張。分析師表示，由於美國總統大選尚未完全明朗，今早的台股盤中多檔指標股冒量，投資人當沖可能更為積極。

今日台積電（2330）開盤後力守在平盤之上，大立光（3008）今日早盤漲幅超過1%，鴻海（2317）也維持在平盤之上，蘋概三王股撐住大盤指數。昨日強勢的被動元件族群，今日早盤除華新科（2492）回軟，國巨（2327）與奇力新（2456）仍在平盤之上，匯集多頭人氣。

不過，開盤一小時內，台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）、國巨、信昌電（6173）、大學光（3218）等股的成交量明顯增加，因早盤股價走高，投信法人表示，在美國總統大選未明朗前，恐怕會有獲利賣壓出籠，今日當沖比例可能提升。