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美國大選日 台股開漲30點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
美國大選三日投票，肯塔基州路易斯維爾選民一早就前往投票。 法新社
美國大選三日投票，肯塔基州路易斯維爾選民一早就前往投票。 法新社

美國總統大選結果將揭曉，在不安情緒降溫下，美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（4）日台股開盤上漲30.85點，開在12,766.86點。盤面上，蘋概雙王領漲，聯發科（2454）、國巨（2327）續揚，帶動加權指數漲點擴大，站上10日均線。

由於川普表示不會過早宣布勝選，且拜登民調穩定領先，使選舉爭議的不安情緒降溫，並開始期待更大的紓困案及基建支出，風險偏好上升帶動四大指數全面走高。

終場道瓊工業指數上漲554點，或2.06%，收在27480點；標普500指數上漲58.78點，或1.77%，收在3369.02點；Nasdaq指數上漲202.96點，或1.85%，收在11160.5點；費半指數上漲42.66點，或1.88%，收在2302.73點。

統一投顧指出，今日美國大選結果即將出爐，不確定因素消除使市場將重新聚焦基本面，帶動昨日台股出現有力彈升。考量美股第3季財報優於預期比例高、蘋果新機熱賣、總經數據良好，皆有利於整體走勢上揚。建議可持續進場逢低布局，聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

美國大選 台股

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