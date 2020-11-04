外資選前押寶 大買145億

美國總統大選結果不定，對股市影響如何，各種報告滿天飛。整體來說，不管誰當選，只要不確定因素消除，美股都會延續原先多頭走勢，台股也將受惠；同時不管誰當選，防疫概念股都會受到重視。

市場人士分析，如果川普當選，世界將進一步走向保護主義，美中將成兩大壁壘，在這種情況下，台股中包括台積電、鴻海、聯發科、欣興、仁寶、廣達、英業達、緯創等將持續看多。

如果是拜登勝選，大範圍的新能源相關個股，如太陽能相關的中美晶、茂迪，電動車相關的華城、東元、中興電、貿聯-KY、和大、台達電等，以及生技、廣泛的5G概念股等，預期將有較佳表現。

晨星昨日發布25頁的報告預測，假如拜登當選，將成為亞股短期利多，預期拜登將與各界展開新的談判，取消川普大部分加徵的關稅，以及取消美國禁用微信及TikTok。

如果疫苗明年中可問世，經濟活動開始正常化，更有利企業獲利。市場人士表示，不論誰當選，會有一些絲毫不會受到影響的族群，特別是防疫概念股如毛寶、康那香等，在疫情捲土重來之際，格外受矚目。