美大選牽動台股 法人教戰

美國總統大選投票結果今（4）日起陸續出爐。隨不確定因素逐漸消失，激勵美股先行上漲，連動台股昨（3）日大漲百餘點。法人表示，可觀察美國大選結果的四種可能情境，訂出短期因應投資策略，但依歷史經驗，美國大選後，台股震盪走高機會高。

市場人士分析，美國總統大選可能有四種情境。首先是川普連任，拜登也承認敗選；第二是拜登當選，川普承認敗選；第三是兩者差距小，但川普不承認結果；第四是通訊票太多，造成大選延宕多日才有結果。

市場人士認為，在第一種情境下，川普成功連任，將有利股市後續發展。尤其川普對中國大陸不友善，台股可望受惠轉單效應，加上低利率時代游資充沛，將推升台股盤堅走強。

由於川普相關財經政策，如採保護主義，使美中將形成兩大經濟、科技壁壘，加上減稅、發展石化能源等主張，預期將有利相關大型、權值、尖牙、蘋概股等族群。

若是第二種情境拜登勝選，由於拜登主張加稅、同時擴大政府支出，加上其支持多邊貿易協議，認為美國應帶頭降低全球貿易障礙，配合其發展替代能源的主張，預期對股市大盤將造成「短多長空」的影響。

在此情境下，相關台股受惠族群包括再生能源如太陽能、風力、LED等，以及電動車、生技醫療、5G、ESG相關概念等，後市長線看俏。

如果是第三種情境，兩者票數差距小，則將引發重新驗票風險，不確定因素提高。建議投資人應降低持股部位，可以退到高股息等防禦概念股。

至於第四種情境，可能引發恐慌性賣盤，市場動盪整理期間可能拉長。

不過，若拉長時間來看，台股後市可期。國泰投信總經理張雍川看好台股競爭優勢，尤其隨蘋果新品問世，5G等商機值得注意。台廠有技術優勢，又有政策面支持。

不論誰當選美國總統，選後不確定因素消除，對台股都是利多。

國泰投信統計，2001年以來有五次美國總統大選，在選後一個月後進場投資台股，正報酬機率超過八成。進場一個月後平均漲幅達3.3%，三個月平均漲6.3%，六個月後平均漲15.3%，一年後漲21.8%。