聽新聞
test
0:00 / 0:00

美大選牽動台股 法人教戰

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
圖／報系資料照片
圖／報系資料照片

美國總統大選投票結果今（4）日起陸續出爐。隨不確定因素逐漸消失，激勵美股先行上漲，連動台股昨（3）日大漲百餘點。法人表示，可觀察美國大選結果的四種可能情境，訂出短期因應投資策略，但依歷史經驗，美國大選後，台股震盪走高機會高。

市場人士分析，美國總統大選可能有四種情境。首先是川普連任，拜登也承認敗選；第二是拜登當選，川普承認敗選；第三是兩者差距小，但川普不承認結果；第四是通訊票太多，造成大選延宕多日才有結果。

市場人士認為，在第一種情境下，川普成功連任，將有利股市後續發展。尤其川普對中國大陸不友善，台股可望受惠轉單效應，加上低利率時代游資充沛，將推升台股盤堅走強。

由於川普相關財經政策，如採保護主義，使美中將形成兩大經濟、科技壁壘，加上減稅、發展石化能源等主張，預期將有利相關大型、權值、尖牙、蘋概股等族群。

若是第二種情境拜登勝選，由於拜登主張加稅、同時擴大政府支出，加上其支持多邊貿易協議，認為美國應帶頭降低全球貿易障礙，配合其發展替代能源的主張，預期對股市大盤將造成「短多長空」的影響。

在此情境下，相關台股受惠族群包括再生能源如太陽能、風力、LED等，以及電動車、生技醫療、5G、ESG相關概念等，後市長線看俏。

如果是第三種情境，兩者票數差距小，則將引發重新驗票風險，不確定因素提高。建議投資人應降低持股部位，可以退到高股息等防禦概念股。

至於第四種情境，可能引發恐慌性賣盤，市場動盪整理期間可能拉長。

不過，若拉長時間來看，台股後市可期。國泰投信總經理張雍川看好台股競爭優勢，尤其隨蘋果新品問世，5G等商機值得注意。台廠有技術優勢，又有政策面支持。

不論誰當選美國總統，選後不確定因素消除，對台股都是利多。

國泰投信統計，2001年以來有五次美國總統大選，在選後一個月後進場投資台股，正報酬機率超過八成。進場一個月後平均漲幅達3.3%，三個月平均漲6.3%，六個月後平均漲15.3%，一年後漲21.8%。

台股 美國大選 川普

延伸閱讀

女主播為美選做功課半年 三歲兒竟識得拜登、川普

川普結束造勢凌晨返華府 預料投票日將坐鎮白宮

被問支持川普還拜登？連勝文：我又不能投票

川普能連任嗎？2020美國總統大選 即時開票實況

相關新聞

美大選牽動台股 法人教戰

美國總統大選投票結果今（4）日起陸續出爐。隨不確定因素逐漸消失，激勵美股先行上漲，連動台股昨（3）日大漲百餘點。法人表示...

外資選前押寶 大買145億

美國總統大選結果不定，對股市影響如何，各種報告滿天飛。整體來說，不管誰當選，只要不確定因素消除，美股都會延續原先多頭走勢...

防疫概念股 成市場贏家

美國總統大選結果不定，對股市影響如何，各種報告滿天飛。整體來說，不管誰當選，只要不確定因素消除，美股都會延續原先多頭走勢...

被動元件、矽晶圓 買盤點火

台股昨（3）日受惠於外資強力回補145億元，推升大型權值股走揚，激勵指數連二日收紅，低基期的被動元件、矽晶圓族群成為短多...

台積、聯電 瑞信喊加碼

三星日前舉行高級代工生態系統（SAFE）論壇，找來英特爾首席架構師發表人工智慧晶片將增加1,000倍算力的重要演講，被視...

光寶科、聯發科 法人按讚

美國大選將屆，台股昨（3）受惠美股反彈強漲百點，外資圈看好電子股重漲多頭兵符持續發掘潛力股，包括美銀證券樂觀光寶科（23...

盤中零股交易 四攻略教戰

盤中零股交昜10月底上路以來市場熱度不減。永豐金證券提出零股交易四大攻略，包括以當下價格委託、避開急漲急跌時段、分散分筆...

就市論勢／蘋概、車電族群 聚焦

雖然美國總統大選結果即將揭曉，歐美新冠肺炎疫情也持續發燒，不過受到美國10月Markit製造業PMI增至53.4...

盤中零股交易3.12億 新制實施以來最低

盤中零股交易今天成交總股數326萬7067股、總筆數4萬7500筆、總金額3億1251萬6526元，為新制上路以來金額最...

外資今日買超145.19億 這幾類股買最多

台股在美國總統投票日前反彈走高，今（3）日收在12,736.01點作收，上漲144.7點，三大法人同步買超，尤以外資買超...

美選結果出爐前台股反彈 權證多空大對決

台股今（3）日在美國總統大選前，盤勢震盪趨堅，終場大漲144點、以12,736點收市，重返季線反壓；隨著市場買氣逐漸回溫...

台股首檔配息5G ETF將募集 估明年7月首次配息

2020年投資市場熱門話題不斷，新冠肺炎催動居家辦公、ESG投資熱潮以及5G發展商機，國泰投信在推出「國泰網路資安」、「...

熱門新聞

華新科引爆被動元件股漲勢 國巨集團個股同步大漲

外資今日買超145.19億 這幾類股買最多

拜登勝選概念股 外資喊買國巨

花王烏龍翻版買錯股？Q3報喜安碁資訊收黑 安碁科技卻漲停

環球晶公布第3季財報 前三季EPS 22.21元

他怨投資只賺到蠅頭小利 釣出專家分享股市投資撇步

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。