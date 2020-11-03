美選結果出爐前台股反彈 權證多空大對決

台股今（3）日在美國總統大選前，盤勢震盪趨堅，終場大漲144點、以12,736點收市，重返季線反壓；隨著市場買氣逐漸回溫，權證市場成交金額也應聲突破20億元，為短期新大量，其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電元大05售06（04450P）。

美股在選前呈跌深反彈的走勢，台股也開高震盪走高，權值電子回溫，金融及台塑四寶穩盤，被動元件、光學鏡頭、光纖、中型塑化上揚，但美選仍影響多頭進場意願，終場量略增收長紅。

權證市場方面，投資人交投熱絡，整體權證市場成交金額占大盤比重攀升至1.01%，成交金額為20.5億元。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為18.0億，認售權證成交金額為2.5億，認購權證成交金額占總成交金額87.6%，持續站穩八成水準；認購、認售比值為7.0倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結台積電的台積電群益02購11，成交金額為638萬元；認售排名第一的是，連結台積電的台積電元大05售06，成交金額為679萬元。

其中值得注意的是，從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，認購、認售各占5檔，其中，空方主要押寶的是權王台積電、元大台灣50，多方則是拜登勝選股的碩禾、業績題材的聯發科等個股。