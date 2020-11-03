台股首檔配息5G ETF將募集 估明年7月首次配息

2020年投資市場熱門話題不斷，新冠肺炎催動居家辦公、ESG投資熱潮以及5G發展商機，國泰投信在推出「國泰網路資安」、「國泰永續高股息」等主題式ETF，預計11月18日至11月24日接力募集台股第一檔瞄準國內5G產業的國泰台灣5G+ ETF（00881），幫助投資人掌握台灣5G發展機會。

國泰台灣5G+ ETF追蹤臺灣指數公司客製化編制的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+ 通訊指數」（簡稱「臺灣5G+通訊指數」），是統一證券5G ETN追蹤指數的改版，此前公布的十大成分股包括台積電、鴻海、聯發科、大立光、台達電、台灣大、廣達、聯電、遠傳、及和碩。

其中，特色上，國泰台灣5G+ ETF將是現有元大投信和復華投信發行全球型與中國型5G ETF後，國內首檔投資台股5G產業的ETF，也因為投資台股，能設計半年配（7、12月底評價）的配息機制，預計明年7月參與台股除權息才做首次配發股息，也會是台股第一檔配息的5G ETF。發行價15元，則延續該投信訴求的低價投資，與復華投信FH中國5G ETF有相同的定價。

國泰投信表示，國泰台灣5G+ ETF選股有四大特色，一是追蹤指數以紐約證券交易所及納斯達克上市專業金融數據公司FactSet的產業分類為篩選依據，共涵蓋45個5G相關子產業，可掌握5G乃至未來6G、7G投資機會。二是成分股的第一層篩選出，台灣5G產業營收佔比大於50%的上市櫃股票，三是選出流動性達近三個月每日平均成交額達5,000萬元以上，四是投資有獲利的績優股，必須近四季累積EPS大於0的公司才會入選。

另國泰台灣5G+ ETF有單一個股權重不得高於30%限制，台積電入選後，預計為第一大成分股，權重一舉達到30%上限。

與其他5G指數比較，國泰投信統計，2018年底以來，台灣加權指數上漲39%，國泰5G+指數上漲72%，超額報酬約33%。與全球型指數比較，2018年初以來，台灣5G+通訊指數則上漲46%，領先全球5G指數「iEdge-Factset全球5G指數」11%。至於元大投信「元大全球未來通訊」ETF（00861）係追蹤ICE FactSet全球未來通訊指數，「元大全球未來關鍵科技」（00876）追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數。