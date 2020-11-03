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台股收漲144.7點收復季線 三大法人買超164.14億
台股今(3)日開高走高，一口氣收復12,600點、12,700點關卡及站上5日線、季線，雙王領軍蘋概股上漲，權值股回神，指數震盪走高一度衝達12,760.14點，終場以12,736.01點作收，上漲144.7點，成交量1,664.55億元；三大法人買超164.14億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超145.19億元，投信買超7.1億元，自營商買超（合計）11.84億元，其中自營商（自行買賣）買超4.59億元，自營商（避險）買超7.25億元。
台股今日以12,641.28點開高，台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）領漲，蘋概股走揚，被動元件股也是強漲指標，國巨（2327）、華新科（2492）攻高，推升指數走高，終場收在12,736.01點，漲幅1.15%。
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