快訊

歐洲東南亞疫情掃到台灣 德英法菲移入4例新冠肺炎

封城前夜的恐怖攻擊：維也納鬧街掃射3死…已知什麼？

國泰台灣5G+ ETF 11月18日開募

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
國泰台灣5G+ ETF將於11月18日展開募集。歐新社
國泰台灣5G+ ETF將於11月18日展開募集。歐新社

高通預估至2035年，台灣直接或間接創造的5G相關總產值高達1,340億美元。國泰投信看好5G投資的關鍵技術在台灣，今（3）日舉行國泰台灣5G+ ETF（00881）記者會，國泰台灣5G+ ETF將於11月18日展開募集。

國泰投信總經理張雍川表示，5G是未來十年的投資主流，而全球最強5G供應鏈就在台灣。主因有三：第一，技術面領先，台廠握有全球最強的半導體供應鏈、5G手機及資通訊基礎建設等關鍵技術；第二，政策面做多，政府帶頭推動5G行動計畫，產值預估達新台幣500億；第三，投資面勝出，台廠具高競爭優勢，及美中角力下台廠左右逢源，在在催化臺灣5G+通訊指數表現超越全球5G市場。

張雍川進一步指出，2020年投資界最熱門的話題不外乎：疫情催化網路資安商機、企業及環境永續掀起ESG熱潮，及5G版的iPhone上市將引爆台廠供應鏈商機。

這三大趨勢，國泰投信通通掌握住，今年初推出亞洲首檔網路資安ETF，接著7月上市的永續高股息ETF為國內首檔結合ESG及高息股，人氣及規模扶搖直上，如今將推出的國泰台灣5G+ ETF，是台股第一檔100%投資5G科技股的ETF，讓投資人掌握全球最強5G，並盡享在地商機。

投資人要真正掌握最強5G商機，勢必要關切5G核心關鍵技術所在地-台灣，建議資產配置納入台股第一檔5G科技主題ETF—國泰台灣5G+ ETF，掌握全球財富新核心。

國泰台灣5G+ ETF追蹤的是台灣5G+通訊指數，以紐約證券交易所及納斯達克上市的專業金融數據公司FactSet的產業分類作為篩選，涵蓋45個5G相關子產業，完整掌握5G及未來6G、甚至7G的投資機會。

其指數成分股挑選經層層把關：第一層，選高純度5G股，只挑臺灣5G產業營收佔比>50%的上市櫃股票；第二層，挑流動性佳個股，近三個月日均成交額達5千萬以上；第三層，買獲利績優股，只投資近四季累積EPS>0的公司股票。經層層篩選後，最終納入前30大5G績優股且依市值加權。

5G ETF

延伸閱讀

ESG投資熱門 法人：投資需求旺ESG企業債看俏

安碁資訊Q3獲利年增33% 股價遇逆風

國泰飯店集團ITF旅展首日業績開紅盤

國泰航空的折翅啟示錄：從香港空中旗幟到「因航」重組危機

相關新聞

拜登勝選概念股 外資喊買國巨

全球外資券商縮編帶動第三方獨立研究機構興起，包括晨星（Morningstar）研究逐漸受到重視，在美國大選開票前夕，晨星...

華新科引爆被動元件股漲勢 國巨集團個股同步大漲

被動元件大廠華新科（2492）公布第3季表現亮眼，是近七季新高，今（3）日該股大漲，不僅引爆被動元件股走勢，同時也讓國巨...

拜登呼聲高 綠電類股崛起

今日傳出拜登擔任美國總統的呼聲高，盤中綠電族群轉為強勢，永葳投控（3712）盤中亮燈漲停，離岸風電的上緯投控（3708）...

台股盤中漲逾百點 站上12,700關卡

美國大選前夕，美國期貨電子盤走揚，亞股也同步走升，台股今（3）日也跟著開高走高，盤中漲逾百點，站上12,700關卡。盤面...

國泰台灣5G+ ETF 11月18日開募

高通預估至2035年，台灣直接或間接創造的5G相關總產值高達1,340億美元。國泰投信看好5G投資的關鍵技術在台灣，今（...

興櫃股王穎崴上市案 11月5日審議

證交所預定11月5日召開有價證券上市審議委員會第731次會議，將審議興櫃股王穎崴科技（6515）申請股票上市案。

美國大選前台股反彈 漲144點收12,736點

美國總統大選前夕，美股四大指數反彈、美國期貨電子盤走揚，帶動亞股也同步走升，台股今（3）日跟著開高走高，終場上漲144....

王品Q3財報可望創高、10月營收看俏 吸買盤卡位

王品（2727）近期有不少利多助陣，包括宣布基層員工加薪，透露對明年內需市場信心，此外，即將公布第3季季報與10月營收，...

華新科Q3業績亮眼 股價大漲逾7%

被動元件大廠華新科（2492）第3季每股獲利近半個股本，單季獲利並創近7季新高，公司方面更表示，第4季沒有悲觀的理由，在...

八貫企業股票轉上市 明起受理競價拍賣

富邦證券輔導的八貫企業（1342）明（4）日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定每股為50...

美股開高走高 台股漲49點開在12,641點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（3）日上漲49.97點，開在12,641.28點，早盤漲幅持續擴大，漲逾...

美股走高 法人：台股恐短線震盪整理

美股在美國總統大選前夕攀高，台股2日翻紅上漲44.97點，收在12591.31點。法人表示，美國總統大選前後台股短線震盪...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。