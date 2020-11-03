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美國大選前台股反彈 漲144點收12,736點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今日跟著開高走高，終場上漲144.7點，收在12,736.01點，成交量達1,664.55億元，成功站回季線。報系資料照
台股今日跟著開高走高，終場上漲144.7點，收在12,736.01點，成交量達1,664.55億元，成功站回季線。報系資料照

美國總統大選前夕，美股四大指數反彈、美國期貨電子盤走揚，帶動亞股也同步走升，台股今（3）日跟著開高走高，終場上漲144.7點，收在12,736.01點，成交量達1,664.55億元，成功站回季線。

台股今日震盪走高，一路收復12,600關卡、5日均線、12,700關卡以及季線。盤面上，各類股齊揚，僅造紙類股壓在盤下震盪；就權值股來看，台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）領漲，另外，被動元件漲勢亮眼，國巨（2327）、華新科（2492）攻高，亦帶動相關集團股同步齊升。

展望後市，法人認為，美國大選仍是個未知變數，且此次總統投票相當踴躍，前所未有，然提前通訊投票、甚至再更改投票，也產生不少亂象，加上兩黨勢均力敵，仍是造成股市的不確定性因素。而台股在融資餘額相對偏高情況下，建議在操作策略上，提防美股震盪造成台股再向下急殺，短中期都宜先謹慎操作，反彈季線先減碼，留意半年線支撐。

台股 美國大選

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