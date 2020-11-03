王品Q3財報可望創高、10月營收看俏 吸買盤卡位

王品（2727）近期有不少利多助陣，包括宣布基層員工加薪，透露對明年內需市場信心，此外，即將公布第3季季報與10月營收，市場預期，王品第3季財報可望繳出亮眼成績，單季每股盈餘上看2元以上，會是近年以來單季新高，此外，10月營收在連續假期帶動下，亦可望創近年同期新高。

市場看好王品今年下半年扭轉劣勢，將揮別半年報虧損局面，順利轉虧為盈，加上餐飲內需市場大爆發，第4季伴隨王品在台持續展店，有利營運維持高檔，下半年火力全開，追回上半年受疫情影響的業績。王品今日股價在買盤卡位推升下，盤中來到77元，漲幅3.7%。

看好國內餐飲市場，王品繼上月新開王品新竹竹北店，年底前可望一口氣開出三家和牛涮，本月並將陸續開出青花驕台北光復店、原燒板橋吉利店、另外，享鴨、聚、HOT7等品牌年底前也可望再拓新點。隨著台灣店數持續攀升，可望助攻王品第4季業績表現，並搶攻農曆年前後的餐飲旺季商機。

在人才方面，王品除了為基層員工加薪，以有利招募新兵，並啟動「王品黑馬計畫」，首次對外招募集團中高階營運主管，包含「儲備店長」、「儲備營運區主管」共30名，針對具有服務業管理經驗的求職者，尋找閃亮的黑馬。

王品今年也不斷研發新產品，進軍各式通路。包括「Su/food」攜手超商龍頭統一超推出「外送店取」，以「黑米健康餐盒」搶攻上班族外食市場；子公司萬鮮則積極布局冷凍、常溫食品，隨著天氣轉涼、火鍋正夯，首波推出冷凍火鍋料「丸子三兄弟」、常溫鍋底「鍋底四姊妹」共7款商品，上架全聯千家門店。