華新科引爆被動元件股漲勢 國巨集團個股同步大漲

被動元件大廠華新科（2492）公布第3季表現亮眼，是近七季新高，今（3）日該股大漲，不僅引爆被動元件股走勢，同時也讓國巨（2327）集團旗下個股第3季業績也更具想像空間，今日盤中被動元件股包括國巨、奇力新（2456）及凱美（2375）也都是一度大漲逾8%的強勢大漲表現。

被動元件股業績及股價歷經過去一年多的休整之後，今年在全球新冠肺炎疫情衝擊下，下半年業績在5G、宅經濟及遠距通訊等需求大幅增溫下，業績反而衝高，在華新科公布第3季單季獲利創下近七季新高之後，讓市場重新關注被動元件族群，同時，也對尚未公布第3季業績被動元件股更具想像空間。

在華新科引爆買盤提前卡位之下，今日盤中，除了華新科集團旗下個股，包括華新科、信昌電（6173）及佳邦（6284）3檔個股全數一度攻上漲停價，其中，信昌電盤中股價鎖住漲停價逾2800張，華新科、信昌電均寫下股價近2至3個月新高，佳邦股價更是寫下2018年6月，近二年多新高。

其餘被動元件股方面，受到買盤進場拉抬，且對第3季業績及第4季展望看好，今日被動元件股龍頭國巨，盤中也一度大漲逾8%，盤中高點來到381.5元，寫下近2個半月新高，國巨集團旗下的個股，包括奇力新及凱美同步走高，其中，奇力新一度大漲約9%，盤中高點來到116元，股價是今年2月，即近8個月新高，而凱美則是一度攻上漲停價。

其餘被動元件股，包括禾伸堂（3026）、大毅（2478）及日電貿（3090）等股，盤中股價漲幅也都在4%至6%之間，今日被動元件股表現相當強勢。

市場分析師則是認為，被動元件股今年以來漲幅相對落後，主要由於先前受疫情關係，業績表現比較具不確定性，若後市業績回升明確，有機會在補漲行情之下，引爆一波補漲行情。