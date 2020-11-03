快訊

美國大選明天揭曉！何時會有結果？各州開票時間一次看

顏清標換肝遶境後一度神隱失蹤 原來是上山「抱大樹」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華新科引爆被動元件股漲勢 國巨集團個股同步大漲

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
被動元件大廠華新科第3季表現亮眼，引爆被動元件股走勢，同時也讓國巨集團旗下個股第3季業績也更具想像空間。圖為華新科董事長焦佑衡。本報資料照片
被動元件大廠華新科第3季表現亮眼，引爆被動元件股走勢，同時也讓國巨集團旗下個股第3季業績也更具想像空間。圖為華新科董事長焦佑衡。本報資料照片

被動元件大廠華新科（2492）公布第3季表現亮眼，是近七季新高，今（3）日該股大漲，不僅引爆被動元件股走勢，同時也讓國巨（2327）集團旗下個股第3季業績也更具想像空間，今日盤中被動元件股包括國巨、奇力新（2456）及凱美（2375）也都是一度大漲逾8%的強勢大漲表現。

被動元件股業績及股價歷經過去一年多的休整之後，今年在全球新冠肺炎疫情衝擊下，下半年業績在5G、宅經濟及遠距通訊等需求大幅增溫下，業績反而衝高，在華新科公布第3季單季獲利創下近七季新高之後，讓市場重新關注被動元件族群，同時，也對尚未公布第3季業績被動元件股更具想像空間。

在華新科引爆買盤提前卡位之下，今日盤中，除了華新科集團旗下個股，包括華新科、信昌電（6173）及佳邦（6284）3檔個股全數一度攻上漲停價，其中，信昌電盤中股價鎖住漲停價逾2800張，華新科、信昌電均寫下股價近2至3個月新高，佳邦股價更是寫下2018年6月，近二年多新高。

其餘被動元件股方面，受到買盤進場拉抬，且對第3季業績及第4季展望看好，今日被動元件股龍頭國巨，盤中也一度大漲逾8%，盤中高點來到381.5元，寫下近2個半月新高，國巨集團旗下的個股，包括奇力新及凱美同步走高，其中，奇力新一度大漲約9%，盤中高點來到116元，股價是今年2月，即近8個月新高，而凱美則是一度攻上漲停價。

其餘被動元件股，包括禾伸堂（3026）、大毅（2478）及日電貿（3090）等股，盤中股價漲幅也都在4%至6%之間，今日被動元件股表現相當強勢。

市場分析師則是認為，被動元件股今年以來漲幅相對落後，主要由於先前受疫情關係，業績表現比較具不確定性，若後市業績回升明確，有機會在補漲行情之下，引爆一波補漲行情。

華新科 被動元件

延伸閱讀

華新科Q3業績亮眼 股價大漲逾7%

第4季業績看佳 華新科早盤股價走堅

台積電ADR在美大選投票日前大漲2.2％ 溢價拉大為12.4％

華新科看被動元件 沒有悲觀理由

相關新聞

拜登勝選概念股 外資喊買國巨

全球外資券商縮編帶動第三方獨立研究機構興起，包括晨星（Morningstar）研究逐漸受到重視，在美國大選開票前夕，晨星...

華新科引爆被動元件股漲勢 國巨集團個股同步大漲

被動元件大廠華新科（2492）公布第3季表現亮眼，是近七季新高，今（3）日該股大漲，不僅引爆被動元件股走勢，同時也讓國巨...

拜登呼聲高 綠電類股崛起

今日傳出拜登擔任美國總統的呼聲高，盤中綠電族群轉為強勢，永葳投控（3712）盤中亮燈漲停，離岸風電的上緯投控（3708）...

台股盤中漲逾百點 站上12,700關卡

美國大選前夕，美國期貨電子盤走揚，亞股也同步走升，台股今（3）日也跟著開高走高，盤中漲逾百點，站上12,700關卡。盤面...

王品Q3財報可望創高、10月營收看俏 吸買盤卡位

王品（2727）近期有不少利多助陣，包括宣布基層員工加薪，透露對明年內需市場信心，此外，即將公布第3季季報與10月營收，...

華新科Q3業績亮眼 股價大漲逾7%

被動元件大廠華新科（2492）第3季每股獲利近半個股本，單季獲利並創近7季新高，公司方面更表示，第4季沒有悲觀的理由，在...

八貫企業股票轉上市 明起受理競價拍賣

富邦證券輔導的八貫企業（1342）明（4）日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定每股為50...

美股開高走高 台股漲49點開在12,641點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（3）日上漲49.97點，開在12,641.28點，早盤漲幅持續擴大，漲逾...

美股走高 法人：台股恐短線震盪整理

美股在美國總統大選前夕攀高，台股2日翻紅上漲44.97點，收在12591.31點。法人表示，美國總統大選前後台股短線震盪...

台股外資終止連六賣

外資昨（2）日終止連六賣台股，轉為買超29億元，在內外資拉抬金融股撐盤下，加權指數終場翻紅上漲44點，告別連四跌、收12...

低基期傳產 短多點火

台股昨（2）日受惠於外資反手買超，化解美國總統大選前避險賣壓，終止連四黑，短多點火航運、鋼鐵、塑化等低基期傳產股維繫人氣...

聯發科目標價 喊到840元

聯發科（2454）法說會公布第3季財報亮眼，後市展望樂觀，大和資本等六大外資出具最新評等，計有五家都喊買，其中，大和將聯...

熱門新聞

股民看過來！00878將配息0.05元 殖利率1.38%

台積電尾盤急拉 台股漲44點收12,591

台股外資終止連六賣

聯發科目標價 喊到840元

低基期傳產 短多點火

外資力挺 日月光股價寫2個半月新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。