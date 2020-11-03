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拜登勝選概念股 外資喊買國巨

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。記者杜建重攝影／報系資料照
國巨董事長陳泰銘。記者杜建重攝影／報系資料照

全球外資券商縮編帶動第三方獨立研究機構興起，包括晨星（Morningstar）研究逐漸受到重視，在美國大選開票前夕，晨星發布最新預測指出，若民主黨候選人拜登當選將有利亞股走多，主要是拜登可望展開新的談判並取消川普計劃實施的大部分關稅，其中，5G發展可望更為蓬勃有利國巨（2327）等個股表現。

目前在台外資轉交給晨星負責研究的券商以法巴證券為市場所熟悉，晨星覆蓋的亞洲股票涵蓋中、港、台等約150家主要企業。國巨在該券商評級中，獲得第二級的四顆星評等，合理目標價480元。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子在最新預測中指出，假設拜登當選，將展開與川普截然不同的貿易解決策略，特別是拜登的政治傾向，預期會更願意展開不同面向的談判，並取消川普先前計畫徵收的大部分關稅，可能成為亞洲股市利多。

陳麗子表示，就亞洲企業的獲利而言，直接影響可能有限，但值得關注中長期的政經發展政策。除此，晨星也認為，美國仍可能繼續實施與部分中國企業或個別行業的貿易禁令，使一些依賴美國先進技術的中國企業持續面臨較高風險。 不過，從聯邦法院叫停川普的TikTok與微信禁令來看，禁令未獲得大部分支持，拜登可能取消禁止美國人使用TikTok和微信。

另一方面，晨星研究顯示，目前亞洲股市被低估的幅度達到7%，沒有任何明顯被高估的板塊，不過房地產和能源板塊、以及科技與消費周期板塊存在著巨大評價差距。因此晨星最較看好中海油、新鴻基地產等概念股。

科技股部分，晨星偏好能持續受惠中長期新科技應用爆發的公司，包括韓國海力士以及國巨，兩家公司都預期受惠愈來愈多的5G建設呈現穩定發展，另外晨星也對國巨的「護城河」（moat）評分給予 「穩定」評級。

國巨股價今（3）日飆漲。（券商軟體）
國巨股價今（3）日飆漲。（券商軟體）

晨星 拜登 美國大選

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