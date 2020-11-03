華新科Q3業績亮眼 股價大漲逾7%

被動元件大廠華新科（2492）第3季每股獲利近半個股本，單季獲利並創近7季新高，公司方面更表示，第4季沒有悲觀的理由，在第3季獲利表現突出、第4季續看好之下，今（3）日華新科股價早盤一度大漲逾7%，盤中高點來到177.5元，寫下近2個多月以來新高。

由於第3季獲利表現亮眼，加上第4季展望佳，華新科股價今日開高之後一路走高，盤中一度上漲逾7%，盤中高點來到177.5元，股價是寫下今年8月19日以來，即近2個多月的新高。

第3季稅後純益23.77億元，較上季大幅成長23%，也是該公司近7季獲利高點，第3季單季每股稅後純益達4.9元。累計今年前3季稅後純益為49.64億元，較去年同期55.05億元減少9.83%，累計今年前3季每股稅後純益10.23元，低於去年同期EPS 11.37元。

對於第4季展望，華新科發言人李定珠表示，疫情帶動在家上班、遠距教學等，成為新的生活常態，加上車用需求逐漸好轉、高階產品接單提升等，目前訂單能見度佳有3個月，而庫存水位只有45天，低於正常的 2-3 個月，因此第4季營運沒有悲觀的理由。

李定珠指出，今年整體擴產幅度達2成，但目前無論積層陶瓷電容 (MLCC) 及晶片電阻稼動率都在9成之上，反應需求強勁、供給吃緊。

此外，除了MLCC及晶片電阻二大產品線目前需求強勁外，華新科也進一步指出，該公司近年積極布局的低溫共燒陶瓷 (LTCC)，供給同樣吃緊，公司也表示，後市不排除有漲價的可能性，且由於供給吃緊，華新科也規劃LTCC未來將持續進行產能。