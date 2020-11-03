快訊

照大腸鏡前3天的低渣飲食怎麼吃？一張圖表教你判斷

假面甜心？美女議員林穎孟遭控刁難生理假、詐領補助款

華新科Q3業績亮眼 股價大漲逾7%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
華新科董事長焦佑衡 記者鄭超文攝影／報系資料照
華新科董事長焦佑衡 記者鄭超文攝影／報系資料照

被動元件大廠華新科（2492）第3季每股獲利近半個股本，單季獲利並創近7季新高，公司方面更表示，第4季沒有悲觀的理由，在第3季獲利表現突出、第4季續看好之下，今（3）日華新科股價早盤一度大漲逾7%，盤中高點來到177.5元，寫下近2個多月以來新高。

由於第3季獲利表現亮眼，加上第4季展望佳，華新科股價今日開高之後一路走高，盤中一度上漲逾7%，盤中高點來到177.5元，股價是寫下今年8月19日以來，即近2個多月的新高。

第3季稅後純益23.77億元，較上季大幅成長23%，也是該公司近7季獲利高點，第3季單季每股稅後純益達4.9元。累計今年前3季稅後純益為49.64億元，較去年同期55.05億元減少9.83%，累計今年前3季每股稅後純益10.23元，低於去年同期EPS 11.37元。

對於第4季展望，華新科發言人李定珠表示，疫情帶動在家上班、遠距教學等，成為新的生活常態，加上車用需求逐漸好轉、高階產品接單提升等，目前訂單能見度佳有3個月，而庫存水位只有45天，低於正常的 2-3 個月，因此第4季營運沒有悲觀的理由。

李定珠指出，今年整體擴產幅度達2成，但目前無論積層陶瓷電容 (MLCC) 及晶片電阻稼動率都在9成之上，反應需求強勁、供給吃緊。

此外，除了MLCC及晶片電阻二大產品線目前需求強勁外，華新科也進一步指出，該公司近年積極布局的低溫共燒陶瓷 (LTCC)，供給同樣吃緊，公司也表示，後市不排除有漲價的可能性，且由於供給吃緊，華新科也規劃LTCC未來將持續進行產能。

華新科 疫情

延伸閱讀

第4季業績看佳 華新科早盤股價走堅

油價大漲近3% 傳俄國討論延後OPEC+調降減產措施

台積電ADR在美大選投票日前大漲2.2％ 溢價拉大為12.4％

華新科看被動元件 沒有悲觀理由

相關新聞

台股盤中漲逾百點 站上12,700關卡

美國大選前夕，美國期貨電子盤走揚，亞股也同步走升，台股今（3）日也跟著開高走高，盤中漲逾百點，站上12,700關卡。盤面...

油價跌 台塑化轉盈添變數

受到美國選情持續膠著的變數，以及歐洲為了防疫再度啟動封城，最近國際油價連跌，已經失守每桶40美元大關，創下近五個月新低。...

上市電子 下單占比 衝74%

臺灣證券交易所舉辦「109年度證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」圓滿落幕，會中同步表揚對電子式下單貢獻卓越的證券商，...

華新科Q3業績亮眼 股價大漲逾7%

被動元件大廠華新科（2492）第3季每股獲利近半個股本，單季獲利並創近7季新高，公司方面更表示，第4季沒有悲觀的理由，在...

八貫企業股票轉上市 明起受理競價拍賣

富邦證券輔導的八貫企業（1342）明（4）日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定每股為50...

美股開高走高 台股漲49點開在12,641點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（3）日上漲49.97點，開在12,641.28點，早盤漲幅持續擴大，漲逾...

美股走高 法人：台股恐短線震盪整理

美股在美國總統大選前夕攀高，台股2日翻紅上漲44.97點，收在12591.31點。法人表示，美國總統大選前後台股短線震盪...

台股外資終止連六賣

外資昨（2）日終止連六賣台股，轉為買超29億元，在內外資拉抬金融股撐盤下，加權指數終場翻紅上漲44點，告別連四跌、收12...

低基期傳產 短多點火

台股昨（2）日受惠於外資反手買超，化解美國總統大選前避險賣壓，終止連四黑，短多點火航運、鋼鐵、塑化等低基期傳產股維繫人氣...

聯發科目標價 喊到840元

聯發科（2454）法說會公布第3季財報亮眼，後市展望樂觀，大和資本等六大外資出具最新評等，計有五家都喊買，其中，大和將聯...

就市論勢／伺服器、NB、遊戲機 亮點

台股昨（2）日終止連四跌，終場上漲44點收12,591點，成交量1,664億元。由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：量能來看，價漲量縮，買盤仍處觀望，後勢仍需量價得宜，方對盤勢止跌有利。

雲端業績發表會 25日登場

臺灣證券交易所將於25日至27日舉辦「雲端暨資通訊主題式業績發表會」，共邀請廣隆（1537）等九家上市公司參與，透過聚焦...

熱門新聞

股民看過來！00878將配息0.05元 殖利率1.38%

法說會傳佳音後卻走弱 聯電、聯發科跌勢重

台積電尾盤急拉 台股漲44點收12,591

元大台股領航ETN上市 5,000元可入手精選15檔產業龍頭

台股外資終止連六賣

聯發科目標價 喊到840元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。