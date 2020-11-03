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八貫企業股票轉上市 明起受理競價拍賣

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券輔導的八貫企業（1342）明（4）日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定每股為50元，11月4日起開始競價拍賣到11月6日結束，11月10日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.1倍(55元)為承銷價格的上限。八貫企業11月2日在興櫃市場的股票成交均價為78.19元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，八貫企業此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有4,234千股，公開申購計有1,058千股，競拍底價每股訂為50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.1倍為承銷價格上限，並於11月12日開始公開申購。

八貫企業成立於1982年6月，從事於環保材料TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料及成品組件之研發、生產及銷售，為全球少數擁有二次加工與三次加工技術能力的公司，位居產業供應鏈中、下游市場，其產品主要應用於醫療、戶外、航太救生及工業運用及其他領域。

八貫企業約有九成收入來自於外銷市場，主要客戶多為歐美一線品牌。展望未來，八貫企業可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，且TPU機能性布料可應用於多項領域，因應市場規模及應用領域持續成長，期許能持續締造優良的經營實績，以不負股東對公司的期許。

八貫企業2018年、2019年及今年前三季營收分別為13.31億元、14.42億元及11.56億元，每股純益（EPS）分別為3.79元、3.08元及2.65元，今年受惠於戶外活動盛行，戶外終端客戶業績暢旺，因而戶外類機能性布料訂單成長，帶動整體獲利成長。今年前三季因新冠肺炎疫情蔓延，醫療床需求增加，醫療成品銷售增加，營收及獲利表現穩定。

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