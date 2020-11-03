美股開高走高 台股漲49點開在12,641點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（3）日上漲49.97點，開在12,641.28點，早盤漲幅持續擴大，漲逾90點，收復5日均線。

美股受惠ISM製造業數據大幅優於預期，且油價反彈走高，提振能源股、工業股表現強勁，帶動道瓊於四大指數中表現最為強勢，科技股巨頭 FAANG 與微軟則相形失色，跌多漲少。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲423點，或1.59%，收在26925點；標普500指數上漲40.27點，或1.23%，收在3310.24點；Nasdaq指數上漲46.02點，或0.42%，收在10957.6點；費半指數上漲13.91點，或0.61%，收在2260.06點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢仍維持區間震盪，不同類股快速輪動，如前波以替代能源較為強勢，然後由相對低檔的股票接棒反彈，並無一段較長時間的明確強勢股；往後觀察，美國統大選與疫情變化仍是目前對市場影響較大的兩個主要變數，若選後政權移轉不太順利獲益情明顯失控，有可能成為衝擊市場的灰犀牛事件，短線上台股可能仍將維持震盪格局。