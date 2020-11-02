台股短線恐維持弱勢格局 靜等待量縮止穩再布局

美國單日新增確診人數突破10萬人，打破疫情爆發以來的紀錄，歐洲疫情也持續延燒，英國宣布加入歐洲主要國家「封鎖」行列，市場恐慌氣氛再起，全球股市皆維持疲弱表現，台股雖跌勢稍有趨緩，市場仍擔憂第4季經濟面恐反轉向下，今（2）日指數維持在平盤附近震盪，終場上漲44點，收在12,591點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美國單日新增確診人數突破10萬人大關，超越印度9月創下的紀錄，創疫情爆發以來的新紀錄，不僅確診人數創高，染疫病故單日突破千人，住院人數在10月增加超過50%，皆出現同步創高，歐洲為了防堵新冠疫情，多國宣布擴大實施居家避疫，英國也宣布實施禁足令1個月，市場擔憂第4季經濟面恐反轉向下。

不過，歐美疫情在3月與6月都出現過高峰，但對股市衝擊僅3月較為顯著，雖6月確診人數為3月的數倍之多，但對市場影響仍相對有限，主要因3月時疫情首度衝擊，市場手足無措，不知如何應對疫情，甚至有世界末日的可能，股市出現恐慌性下挫，目前各國已備好相關措施執行，雖經濟復甦將受到壓抑，但市場恐慌氣氛無法與第一次相比，股市雖會受到衝擊，但重挫的機率仍低，仍應避免過度恐慌。

蔡明翰分析，根據NBC新聞民調顯示，川普仍以42%比52%落後拜登10個百分點，但記取上次大選經驗，川普選前民調落後不代表不會有翻盤機會，加上今年通訊投票的選民遠多於以往，大選結果可能比往年更晚揭曉，因此不確定因素仍高，導致國際股市弱勢表現，且重量級科技類股雖財報優於預期，但公布後股價卻弱勢表現，以電子股為主的台股仍將感受到壓力，後續仍需等待大選能和平落幕，美國科技類股回歸基本面而轉強，台股才有表現機會，短線恐維持弱勢格局不變，建議等待量縮止穩後再行布局。