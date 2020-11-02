快訊

前五燈獎主持人進軍直銷 當上總經理曝驚人收入

台股股東數前15強大PK 0056殖利率衝第一

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
0056歷年配息及填息表現。資料來源：元大投信
0056歷年配息及填息表現。資料來源：元大投信

台股ETF人氣第一的元大高股息（0056）上周受益人突破33.5萬人，有投資人好奇，這樣的人氣在台股算高嗎？統計顯示，上市櫃1,700多檔股票，只有14家能超越0056，也就是0056人氣已高居第15，值得注意是，若將0056同步與其他14檔人氣股PK，配息率排名第一，報酬率也有第七的好成績，表現優異。

0056今年配息1.6元，低於去年高峰的1.8元，不過除息前股息殖利率達5.3%，不僅優於台股平均，也高於該ETF近五年表現，同期台股在新冠肺炎影響下，今年平均配息率約3%至4%，低於近五年平均。

由於0056高配息又有歷次除息都填息的好表現，即使短線隨大盤震盪貼息，湧入的資金仍從除息前一路延續到除息後，特別是盤中零股上路，更看見市場龐大的需求，使得0056上周五最新股民數一舉飆到33.5萬人，刷新上市櫃ETF紀錄。到今（2）日為止，0056規模再衝上656億元，亦為新猷。

對此有投資人好奇，0056擁有高達33.5萬名粉絲，這樣的成績在上市櫃公司中算突出嗎？

從集保結算所資料來看，0056能有33.5萬名受益人實屬「相當不易」，在1,700多檔股票中高居第15，此前僅有14家股票能超越，分別是握有高達104萬名股東的中鋼、79萬股東的鴻海、56萬的中信金、開發金、53萬的台積電、52萬的聯電、44萬的第一金、國泰金、42萬的玉山金、41萬的兆豐金，及友達、華南金、群創、合庫金各有33.7萬至37萬名股東。

上述大多是股民耳熟能詳的金融股、配息股和權值股，因此能有超越0056的卓越人氣，值得注意是，在投資表現上，通常個股和投資一籃子股票的ETF有所不同，不過若單純從長線存股的角度比較不同投資工具，0056與這14檔人氣股的配息率和報酬率比，不見得比較差。

以配息率來說，0056 2007年掛牌以來，雖曾有不配息的狀況，但經過配息規則調整，2009年首次配息過後的配息紀錄趨於穩定，迄今共配息11次，平均殖利率達5.51%，在同期是這15檔人氣標的中第一。

如同樣有高人氣的金融股中信金、開發金、第一金、國泰金、兆豐金等，2009年至2019年度的最高配息率為4.6%，尚不及5%，0056的平均表現可高出0.9個百分點，反映0056雖然成分股眾多，但沒有因此失去高配息的優勢，反而還能兼顧分散風險。

另從報酬率來看，0056瞄準高股息股票，也不見輸比其他人氣股，累積2007年底上市以來到今年10月底，0056的含息報酬率約106.6%，為該15檔標的中第七。

能勝過0056的人氣股，主要有台積電、聯電、第一金、玉山金、兆豐金、和華南金，裏頭除了台積電報酬率特別高，累積高達1000%以上的超強表現，其次是玉山金有3.6倍報酬，其他五檔介於1至2倍，其實也和0056差不會太多，資產終值都有一倍以上的成果。

從上述結果可知，若是想投資高息股，除了參考人氣買金融股，0056也能作為選擇，尤其對於有投資專業和選股障礙的投資人，想不費工擇股擇時，害怕單一個股風險大，0056有一定的成長表現，值得關注。

註：股息殖利率統計自0056首次配息年度，報酬率為彭博統計自0056上市以來表現。淺橘色為報酬率超越0056的個股。資料來源：CMoney、彭博資訊
註：股息殖利率統計自0056首次配息年度，報酬率為彭博統計自0056上市以來表現。淺橘色為報酬率超越0056的個股。資料來源：CMoney、彭博資訊

配息

延伸閱讀

第一金董座邱月琴走馬上任 目標向兆豐金推進

台股收漲44.97點 三大法人賣超1.96億

台股震盪收紅 逼近12600點關卡

11月台股期指漲102點

相關新聞

股民看過來！00878將配息0.05元 殖利率1.38%

人氣高股息ETF-國泰永續高股息（00878）今（2）日公布首次配息金額，預計每單位配發0.05元，以今日收盤價14.4...

外資力挺 日月光股價寫2個半月新高

封測大廠日月光投控（3711）今年以來營運表現優於預期，且後市持續看好，外資法人近日出具最新報告，調升日月光目標價，激勵...

台股收漲44.97點 三大法人賣超1.96億

台股今（2）日開高震盪，盤中高低點震盪逾百點，權王台積電（2330）止跌收紅，鴻海（2317）也收漲，金融股則是多頭領軍...

雙11喜迎購物節 台股可望先蹲後跳？

美國半導體大廠超微(AMD)27日宣布，將以350億美元，約新台幣1兆150億元，高價收購可程式邏輯閘陣列(FPGA)全球龍頭賽靈思(Xilinx)，這也是繼輝達(Nvidia)宣布400億美元收購安謀(ARM)之後，今年第二大半導體產業併購案。

台積電尾盤急拉 台股漲44點收12,591

美國總統大選進入倒數計時，在不確性因素下，台股今（2）日陷入多空拉鋸，午盤過後多方重掌發球權，台股震盪翻紅，尾盤在大單敲...

元大台股領航ETN上市 5,000元可入手精選15檔產業龍頭

元大證券發行元大台股領航報酬指數ETN(020020)今(2)日掛牌上市，5,000元可以一次投資15檔龍頭股。

台股震盪收紅 逼近12600點關卡

台股今天早盤開高走低，不過中午過後一路走高翻紅，加權指數終場上漲44.97點，收在12591.31點，逼近12600點關...

疫情不歇 資金流向生技股避險

第2波疫情再起加上美國大選因素，市場資金轉向基期相對低的生技族群避險，在防疫相關股強勢領軍帶動下，生技類股逆勢上漲，上櫃...

大同市場派接棒董事長 林文淵將舉行說明會

大同（2371）公司股臨會後第一次臨時董事會，今(2)日下午在台北市大同總部召開，推選新任董事長，在市場派一致支持下，台...

蘋概股投資人注意！蘋果盤後股價挫逾4％…這3件事得留意

蘋果公司（Apple）於美國時間29日盤後，公布2020年度第4季（截至9月26日）財報，營收、獲利皆優於市場預期；但，值得注意的是，蘋果股價昨日在常規交易時段，收漲3.71%，至115.32美元，財報公布後，其盤後交易股價，卻一度下跌逾5%，至截稿前，跌幅仍超過4%，令許多投資人感到困惑。

冠星-KY前三季EPS賺贏聚陽 股價攻頂

冠星-KY（4439）公告自結損益，累積前3季稅前盈餘為4.25億元，每股稅前純益13.5元，優於紡織股后聚陽（1477...

台積電跌破430元 短線市值縮水6,871億

台股在美國總統大選前陷入觀望整理走勢，外資持續賣超台積電（2330），統計已連六賣，今(2)日早盤開高走低，股價跌破43...

熱門新聞

國家隊買不停 護持台股

美大選動搖台股 內外資推演五套劇本

股民看過來！00878將配息0.05元 殖利率1.38%

群聯被追單 醞釀漲價

雙11受惠族群 股市開趴

法說會傳佳音後卻走弱 聯電、聯發科跌勢重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。