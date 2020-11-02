台股股東數前15強大PK 0056殖利率衝第一

台股ETF人氣第一的元大高股息（0056）上周受益人突破33.5萬人，有投資人好奇，這樣的人氣在台股算高嗎？統計顯示，上市櫃1,700多檔股票，只有14家能超越0056，也就是0056人氣已高居第15，值得注意是，若將0056同步與其他14檔人氣股PK，配息率排名第一，報酬率也有第七的好成績，表現優異。

0056今年配息1.6元，低於去年高峰的1.8元，不過除息前股息殖利率達5.3%，不僅優於台股平均，也高於該ETF近五年表現，同期台股在新冠肺炎影響下，今年平均配息率約3%至4%，低於近五年平均。

由於0056高配息又有歷次除息都填息的好表現，即使短線隨大盤震盪貼息，湧入的資金仍從除息前一路延續到除息後，特別是盤中零股上路，更看見市場龐大的需求，使得0056上周五最新股民數一舉飆到33.5萬人，刷新上市櫃ETF紀錄。到今（2）日為止，0056規模再衝上656億元，亦為新猷。

對此有投資人好奇，0056擁有高達33.5萬名粉絲，這樣的成績在上市櫃公司中算突出嗎？

從集保結算所資料來看，0056能有33.5萬名受益人實屬「相當不易」，在1,700多檔股票中高居第15，此前僅有14家股票能超越，分別是握有高達104萬名股東的中鋼、79萬股東的鴻海、56萬的中信金、開發金、53萬的台積電、52萬的聯電、44萬的第一金、國泰金、42萬的玉山金、41萬的兆豐金，及友達、華南金、群創、合庫金各有33.7萬至37萬名股東。

上述大多是股民耳熟能詳的金融股、配息股和權值股，因此能有超越0056的卓越人氣，值得注意是，在投資表現上，通常個股和投資一籃子股票的ETF有所不同，不過若單純從長線存股的角度比較不同投資工具，0056與這14檔人氣股的配息率和報酬率比，不見得比較差。

以配息率來說，0056 2007年掛牌以來，雖曾有不配息的狀況，但經過配息規則調整，2009年首次配息過後的配息紀錄趨於穩定，迄今共配息11次，平均殖利率達5.51%，在同期是這15檔人氣標的中第一。

如同樣有高人氣的金融股中信金、開發金、第一金、國泰金、兆豐金等，2009年至2019年度的最高配息率為4.6%，尚不及5%，0056的平均表現可高出0.9個百分點，反映0056雖然成分股眾多，但沒有因此失去高配息的優勢，反而還能兼顧分散風險。

另從報酬率來看，0056瞄準高股息股票，也不見輸比其他人氣股，累積2007年底上市以來到今年10月底，0056的含息報酬率約106.6%，為該15檔標的中第七。

能勝過0056的人氣股，主要有台積電、聯電、第一金、玉山金、兆豐金、和華南金，裏頭除了台積電報酬率特別高，累積高達1000%以上的超強表現，其次是玉山金有3.6倍報酬，其他五檔介於1至2倍，其實也和0056差不會太多，資產終值都有一倍以上的成果。