台股收漲44.97點 三大法人賣超1.96億

台股今（2）日開高震盪，盤中高低點震盪逾百點，權王台積電（2330）止跌收紅，鴻海（2317）也收漲，金融股則是多頭領軍指標，大盤指數尾盤再翻紅，終場以12,591.31點作收，上漲44.97點，成交量1,645.92億元；三大法人賣超1.96億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超29.1億元，投信賣超6.25億元，自營商賣超（合計）24.81億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.17億元，自營商（避險）賣超12.63億元。

台股今日以12,565.32點上漲開出，盤中最高衝達12,594.34點，但是在科技股表現弱勢下，盤中一度翻黑下滑至12,480.66點，大盤指數多空拉鋸下，午盤過後多頭攻勢再起，尾盤急拉金融股及台積電，最後一盤再拉升指數25.17點，收在12,591.31點，漲幅0.36%。