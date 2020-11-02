永豐金證券推雙11優惠 豐存股及零股交易手續費最低1元

因應盤中零股交易上線及小額存股族需求，永豐金證券宣布即日推出雙11優惠手續費，包括現貨交易手續費最低門檻調降至1元(外幣計價之ETF除外)；旗下熱門定期存股平台豐存股-台、美兩大存股市場，最低實收手續費只要1元。

永豐金證券表示，近期因歐洲疫情封城、與本周美國大選，台美市場均出現震盪走勢，以小額分散進場定期存股及盤中零股交易，可以有效分散進場成本正是布局的機會，決定大幅降低手續費門檻，回應廣大存股族及小資族的需求。

永豐金證券說明：

「豐存股-台股」：買進手續費為現行交易千分之1.425的五折計算，線上申購每筆金額在1萬(含)元以下，手續費只收取1元，目前豐存股平台提供87檔MSCI個股、31檔各大投信ETF與15檔主題投資組合，多元存股商品滿足存股族資產配置需求。

「豐存股-美股」：定期定股申購美股，買進手續費為0.3%，最低手續費從原本4美元調降為1美元，降低投資人投資美股成本門檻，舉例存股族每筆申購金額333美金(匯率換算約9,600元台幣)，乘上手續費率0.3%，則交易成本為0.99美元，先前最低手續費收取4美元，即日起開始依最新優惠只收取1美元。

「台股交易每筆最低手續費優惠至1元」：11月起，上市上櫃、興櫃股票，最低手續費由分別原有之20元、50元，優惠降至1元。根據證交所網站數據，盤中零股第一天上線交易金額即為盤後交易的2.3倍，這次全面優惠台股最低交易手續費，可望讓小資零股族群受惠。