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外資力挺 日月光股價寫2個半月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
封測大廠日月光投控（3711）今年以來營運表現優於預期，且後市持續看好。聯合報系資料照
封測大廠日月光投控（3711）今年以來營運表現優於預期，且後市持續看好。聯合報系資料照

封測大廠日月光投控（3711）今年以來營運表現優於預期，且後市持續看好，外資法人近日出具最新報告，調升日月光目標價，激勵該股今（2）日股價走強，單日漲幅不僅是近日最大，股價高點67.7元，更寫下8月中旬以來，即近2個半月股價新高。

日月光投控上周舉行法說會並公布第3季財報，由於今年前3季營運表現優於市場預期，由於法說會之後，四大外資最新評等，包括野村升為「買進」，摩根大通重申「優於大盤」，目標價85元升至88元，滙豐維持「買進」，目標價95元，大和也重申「買進」，目標價88元。

在外資法人力挺之下，今日台股大盤指數盤中下跌，日月光投控股價表現明顯相對強勁，不僅跳空開高，且最後收盤時，股價上漲5.7%，是近期日月光投控單日最大漲幅，同時今日盤中股價高點來到67.7元，股價突破前波高點67.5元，股價寫下8月中旬以來的近2個半月新高。

日月光表示，目前封裝產能及打線產能均持續滿逾明年第2季，並看好明年環境是有利於平均單價，對營運持正面看法。後市營運上，在下游的終端應用上看好包括5G相關、WiFi 6帶動通訊應用類別的升級周期，此外，汽車電子應用相關的需求，近期也表現出強勁的復甦，最後在電腦、儲存及消費性電子需求仍也仍維持先前強烈，因此，在第4季展望方面，日月光看好第4季營收可望較第3季呈現高個位數的成長。

日月光並指出，目前在半導體委外封測代工數量增加及晶片複雜化，面臨嚴峻的產能不足，明年將持續進行產能擴充，且看好日月光在各類的應用都可望獲得更多長期合約並將取得更多市佔，因此公司預期明年全年營運成長可期。

日月光 外資 封測

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