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台積電尾盤急拉 台股漲44點收12,591

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
美國總統大選進入倒數計時，在不確性因素下，台股今（2）日陷入多空拉鋸，午盤過後多方重掌發球權，台股震盪翻紅。本報資料照片
美國總統大選進入倒數計時，在不確性因素下，台股今（2）日陷入多空拉鋸，午盤過後多方重掌發球權，台股震盪翻紅。本報資料照片

美國總統大選進入倒數計時，在不確性因素下，台股今（2）日陷入多空拉鋸，午盤過後多方重掌發球權，台股震盪翻紅，尾盤在大單敲進台積電（2330）、中信金（2891）、元大金（2885）及第一金（2892）等金融股下，拉抬加權指數25.17點，終場以上漲44.97點，收在12,591.31點，成交量達1,645.92億元。

在國際股市方面，美股期貨電子盤呈現上漲，而亞洲股市則是呈現漲跌互見，日、韓股表現較強，上證指數由紅翻黑，台股則在多數時間在平盤附近拉扯。

盤面上，大型電子股中台積電盤中翻紅，終場上漲3.5元、鴻海（2317）尾盤也有買單敲進，以上漲0.8元作收，大立光（3008）收在平盤、聯電（2303）及聯發科（2454）則收跌逾3%。就類股表現來看，金融、塑化、汽車、通信、百貨等類股有較強的表現。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，現階段台股持續反映美國總統大選的不確定性，加上相較於國際股市，台股此際位階相對高，震盪難免；短線來說，投資人操作要更加靈活，可以朝向傳產、外資持股較少、財報佳等族群進行布局，舉凡像是：資產、集團、航運、二線塑化等。中長期來看，待不確定性因素解除、籌碼整理完畢，盤面可望回歸基本面表現。

台股 台積電

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