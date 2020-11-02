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元大台股領航ETN上市 5,000元可入手精選15檔產業龍頭

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大證券發行元大台股領航報酬指數ETN(020020)今(2)日掛牌上市，5,000元可以一次投資15檔龍頭股。（本報系資料庫）
元大證券發行元大台股領航報酬指數ETN(020020)今(2)日掛牌上市，5,000元可以一次投資15檔龍頭股。（本報系資料庫）

元大證券發行元大台股領航報酬指數ETN(020020)今(2)日掛牌上市，5,000元可以一次投資15檔龍頭股。

元大證券說，這檔ETN最大的特色是只要5,000元(指發行價，實際交易時應以市價為準)，就可一次掌握15檔產業龍頭股。特選台股領航報酬指數從台股核心產業中，選取每個產業中市值最大的1到2支股票，共15檔龍頭股做為成分股。元大台股領航ETN與這檔報酬指數漲跌幅度完全連動，也就是說報酬指數漲跌多少，元大台股領航ETN就漲跌多少。

目前，指數權重前五大成分股為聯發科25%、台積電24%、台達電7%、國泰金7%、廣達6%，這五檔成分股，約占了指數的六成；還有大立光、鴻海...等，都是大家耳熟能詳的產業龍頭股。指數成分的調整，每年4月會定審一次，並重新篩選。

回測過去五年績效顯示，特選台股領航報酬指數的平均現金殖利率為4.4％，年化報酬率11%；且過去5年累積報酬率為79%，表現優於加權指數的71%，適合想投資台股核心產業龍頭的投資人納入投資組合，以提高投資效率。

元大證券表示，想一次買進這15檔股票，可能需要花費幾百萬元，而元大台股領航ETN，發行價5元，投資一張只要幾千元，就可以達到完全追蹤15檔產業龍頭股的效果，小資族或是沒有時間看盤選股的投資人，皆可以輕鬆入手。

元大證券說，ETN交易方式像股票一樣，由券商發行並承諾在到期後支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，除投資手續費用外，沒有追蹤誤差。另外，ETN是以發行人信用為擔保，投資時需謹慎挑選發行券商，以降低信用風險，且設有到期日及提前強制贖回的機制，這點提醒投資人需特別留意，投資前請詳閱公開銷售說明書。

台股 元大

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