外資升評日月光 最高目標價95元

封測大廠日月光投控（3711）展望樂觀，野村證券等四大外資出具報告，野村調升為「買進」，目標價75元，摩根大通同步升目標價至88元，加上滙豐、大和兩大外資也喊買，激勵日月光今（2）開高大漲，盤中一度飆近7%。

四大外資最新評等，包括野村升為「買進」，摩根大通重申「優於大盤」，目標價85元升至88元，滙豐維持「買進」，目標價95元，大和也重申「買進」，目標價88元。

野村指出，日月光法說會展望明年樂觀成長，但股價欠缺表現，目前股淨比僅1.1倍，不僅相對多數半導體股已翻漲到歷史高檔顯得「被低估」，此評價也充分反映市場對華為訂單流失的疑慮，正提供絕佳介入時機。

野村表示，日月光有信心明年第1季補足華為缺口，進一步呼應此時買進日月光，不用過度擔心華為禁令衝擊。另外值得留意，日月光今年委外封測代工（OSAT）業務穩健成長15%，相對晶圓業務大幅成長30%，接下來投資人較擔心的庫存調整風險，封測領域也可望受到較少衝擊。

野村分析，一些投資人對日月光的疑慮，還包括其成長性落後中國同業，但事實上，日月光自去年來的成長性並不亞於中國封測廠，終結2017-2018連兩年的落後，反觀日月光未來持續受惠先進封裝及5G發展機會，以及打線接合（wire-bonding）開始供不應求將一路缺到明年第2季，營運保持樂觀。

野村並補充，日月光經歷連三年的資本支出擴張，明年起支出減少，且管理層計畫長線配發出3元股利，相對目前的2元大幅增加，都創造有吸引力的投資價值。綜合多項利多，調升日月光評等力薦投資人「買進」。

摩根大通則基於五大利多，上修日月光財測，包括一、打線接合供需缺口達到30%-40%，為2000年來最大，二、華為先進封測缺口已補足75%，剩下25%明年第1季填滿，三、第4季ATM業務受惠EMS需求強勁，表現優於預期，四、今年資本支出可能增加但明年將減少，提高的現金流將挹注股利，五、與矽品的合併綜效持續在2021年顯現，足以抵銷華為訂單流失。今、明年EPS預測為6.4元及8元。