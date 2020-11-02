快訊

《鬼滅之刃》為何爆紅？後疫情時代的「現象級」日本動漫

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大同市場派接棒董事長 林文淵將舉行說明會

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
今(2)日下午在台北市大同總部召開，推選新任董事長，在市場派一致支持下，台苯（1310）董事長林文淵預期將出線，在董事會後他將舉行當選大同董事長說明會。 聯合報系資料照片
今(2)日下午在台北市大同總部召開，推選新任董事長，在市場派一致支持下，台苯（1310）董事長林文淵預期將出線，在董事會後他將舉行當選大同董事長說明會。 聯合報系資料照片

大同（2371）公司股臨會後第一次臨時董事會，今(2)日下午在台北市大同總部召開，推選新任董事長，在市場派一致支持下，台苯（1310）董事長林文淵預期將出線，在董事會後他將舉行當選大同董事長說明會，成為百年企業大同首次由市場派接棒董事長寶座的先例。

此次大同董事會，主要為推選董事長，市場派推舉的林文淵將成為新任大同董事長，接掌經營權重擔。大同新任董事會只剩現任大同董事長林郭文艷是原有董事成員，其餘八位董事均是新面孔，更換成員變化之大，也是大同歷年來僅見。

此次大同董事會暫不討論總經理人選。大同經營權變天之後，後續林文淵的營運、改革規劃，新任總經理的作風為何？新任董事長及總經理如何儘快拿出好的成績單？公司派、市場派的磨合期是否進入無縫按軌，均備受外界關注。

股市分析師認為，大同已經連續19年沒有發放股利，以股東的角度來看，何時發出股利，營運績效好轉，是股東最期待的事。

大同股價30日收在21.05元，上漲0.25元，成交量2.26萬張。今日早盤大同股價開高走低，十點半左右，股價在20.75元游走，下跌0.3元。

林文淵日前表示，股東希望大同公司轉虧為盈，團隊也早有準備，新的總經理已經找好，既不是朋友也不是舊識，是自己打聽到的人才，經過長談後彼此理念契合，對大同相當了解，將提出大同改造的短、中、長期策略，上緊發條加快腳步，約定三年為期，重新擦亮大同招牌。

今日的大同董事會，新任九席董事都會出席。包括市場派七席的(五席董事、二席獨董)三圓建董事長王光祥、林文淵、欣同投顧董事長林宏信、正碁建設董事長葉曉甄、普渡大學電機博士郭添輝；獨董是友訊獨董李勝琛、永豐金租賃董事龔鍾嶸。

公司派一席董事林郭文艷，以及一席獨董、前任安永會計師事務所所長王金來。

大同股臨會在10月21日由市場派代表、林宏信擔任主席，順利完成九席董事全面改選。王金來是股臨會最高票當選的董事，依法由他召開股臨會後的大同董事會，他也是公司派在獨立董事的人選。他強調，今後大家都是「大同派」，不用區分公司派、市場派了，唯有齊心努力打拚，大同的未來前景才會看好。

王金來表示，依法行事、依法辦理是新任董事的共識，期望新團隊能夠以團隊合作，跟原有的大同經營層就營運策略共同研商，在人才、業務穩定，提高績效，公司上下一條心，開創符合股東權益、員工福利的雙贏。

大同股臨會後，市場傳出「大同變天掀內亂」的紛擾，王光祥指出，與事實不符，內容諸多斷章取義，不實放話，意圖破壞新的經營團隊、阻撓大同改革，實屬遺憾。

王光祥強調，推舉林文淵擔任大同董事長的承諾始終如一，尊重林文淵組成專業經理人團隊的決定也未曾改變，這也是現階段能夠積極整頓大同公司治理，最符合大同全體股東利益的決定。成功不必在我，但成功一定要全體股東同心協力、一起努力。

王光祥認為，大同要興利除弊、轉虧為盈，活化資產只是其中一個項目，必須由新的董事會共同討論規劃；外界屢以「開發處分大同土地」等語，曲解本人「活化資產、為股東創造最大利益」的本意。

延伸閱讀》

林郭文艷失守大同 看最強媳婦辛酸血淚史

大同 林文淵 股東

延伸閱讀

大同2日召開董事會 市場派推舉林文淵任董事長

痛失大同百年經營權 70歲林郭文艷：我要學當市場派

大同改選董座前夕爆內亂？王光祥：與事實不符

大同下周董事會 推舉董座

相關新聞

美大選動搖台股 內外資推演五套劇本

美國總統大選將於台北時間11月3日進行開票，民主黨候選人拜登民調雖然領先，但川普緊追在後，不排除結果翻盤。內外資機構因應...

大同市場派接棒董事長 林文淵將舉行說明會

大同（2371）公司股臨會後第一次臨時董事會，今(2)日下午在台北市大同總部召開，推選新任董事長，在市場派一致支持下，台...

蘋概股投資人注意！蘋果盤後股價挫逾4％…這3件事得留意

蘋果公司（Apple）於美國時間29日盤後，公布2020年度第4季（截至9月26日）財報，營收、獲利皆優於市場預期；但，值得注意的是，蘋果股價昨日在常規交易時段，收漲3.71%，至115.32美元，財報公布後，其盤後交易股價，卻一度下跌逾5%，至截稿前，跌幅仍超過4%，令許多投資人感到困惑。

權值股領頭 台股開漲向12,600關卡靠攏

台股今（2）日開盤上漲18.98點，開在12,565.32點，由權王台積電（2330）、聯發科（2454）領頭，帶動加權...

台積電跌破430元 短線市值縮水6,871億

台股在美國總統大選前陷入觀望整理走勢，外資持續賣超台積電（2330），統計已連六賣，今(2)日早盤開高走低，股價跌破43...

雙11受惠族群 股市開趴

電商界年度大戲「雙11」全球購物狂歡季日前鳴槍起跑。由於今年雙11首度新增三天銷售時段，預期將激勵銷售額再創新高，引動「...

高訂單能見度族群 抗震

台股周線翻黑，指數回測12,500點關卡支撐。法人昨（1）日表示，現階段國際股市多空交戰，台股齊步震盪回檔，但年底傳統旺...

小摩上修iPhone銷量 喊買蘋概

蘋果公布財報後走跌，但無礙市場持續看好5G iPhone銷售成績。摩根大通發布蘋概股報告一口氣上修第4季與今年iPhon...

國家隊買不停 護持台股

台股上周四連跌，跌幅2.7%，且連破月、季線支撐。法人認為，由於指數上周五（30日）收12,546點，距負兩個標準差位置...

冠星-KY前三季EPS賺贏聚陽 股價攻頂

冠星-KY（4439）公告自結損益，累積前3季稅前盈餘為4.25億元，每股稅前純益13.5元，優於紡織股后聚陽（1477...

美股科技及生技產業長線成長趨勢明確 可留意震盪買點

富蘭克林證券投顧表示，美國大選倒數計時，搖擺州戰況膠著，疊加美國新冠疫情惡化牽動美股震盪加大，然而，歷史經驗顯示待美國選...

第四季科技展望正向 對台股應有一定支撐

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股仍大致維持高檔震盪格局，主要受到市場擔憂美國總統大選及歐洲疫情升溫影響，不確定...

熱門新聞

零股族瘋搶！0056受益人飆上33萬人新高

美大選動搖台股 內外資推演五套劇本

國家隊買不停 護持台股

東森購物前三季EPS 9.62元超越富邦媒躍國內電商第一

雙11受惠族群 股市開趴

高訂單能見度族群 抗震

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。