大同市場派接棒董事長 林文淵將舉行說明會

大同（2371）公司股臨會後第一次臨時董事會，今(2)日下午在台北市大同總部召開，推選新任董事長，在市場派一致支持下，台苯（1310）董事長林文淵預期將出線，在董事會後他將舉行當選大同董事長說明會，成為百年企業大同首次由市場派接棒董事長寶座的先例。

此次大同董事會，主要為推選董事長，市場派推舉的林文淵將成為新任大同董事長，接掌經營權重擔。大同新任董事會只剩現任大同董事長林郭文艷是原有董事成員，其餘八位董事均是新面孔，更換成員變化之大，也是大同歷年來僅見。

此次大同董事會暫不討論總經理人選。大同經營權變天之後，後續林文淵的營運、改革規劃，新任總經理的作風為何？新任董事長及總經理如何儘快拿出好的成績單？公司派、市場派的磨合期是否進入無縫按軌，均備受外界關注。

股市分析師認為，大同已經連續19年沒有發放股利，以股東的角度來看，何時發出股利，營運績效好轉，是股東最期待的事。

大同股價30日收在21.05元，上漲0.25元，成交量2.26萬張。今日早盤大同股價開高走低，十點半左右，股價在20.75元游走，下跌0.3元。

林文淵日前表示，股東希望大同公司轉虧為盈，團隊也早有準備，新的總經理已經找好，既不是朋友也不是舊識，是自己打聽到的人才，經過長談後彼此理念契合，對大同相當了解，將提出大同改造的短、中、長期策略，上緊發條加快腳步，約定三年為期，重新擦亮大同招牌。

今日的大同董事會，新任九席董事都會出席。包括市場派七席的(五席董事、二席獨董)三圓建董事長王光祥、林文淵、欣同投顧董事長林宏信、正碁建設董事長葉曉甄、普渡大學電機博士郭添輝；獨董是友訊獨董李勝琛、永豐金租賃董事龔鍾嶸。

公司派一席董事林郭文艷，以及一席獨董、前任安永會計師事務所所長王金來。

大同股臨會在10月21日由市場派代表、林宏信擔任主席，順利完成九席董事全面改選。王金來是股臨會最高票當選的董事，依法由他召開股臨會後的大同董事會，他也是公司派在獨立董事的人選。他強調，今後大家都是「大同派」，不用區分公司派、市場派了，唯有齊心努力打拚，大同的未來前景才會看好。

王金來表示，依法行事、依法辦理是新任董事的共識，期望新團隊能夠以團隊合作，跟原有的大同經營層就營運策略共同研商，在人才、業務穩定，提高績效，公司上下一條心，開創符合股東權益、員工福利的雙贏。

大同股臨會後，市場傳出「大同變天掀內亂」的紛擾，王光祥指出，與事實不符，內容諸多斷章取義，不實放話，意圖破壞新的經營團隊、阻撓大同改革，實屬遺憾。

王光祥強調，推舉林文淵擔任大同董事長的承諾始終如一，尊重林文淵組成專業經理人團隊的決定也未曾改變，這也是現階段能夠積極整頓大同公司治理，最符合大同全體股東利益的決定。成功不必在我，但成功一定要全體股東同心協力、一起努力。

王光祥認為，大同要興利除弊、轉虧為盈，活化資產只是其中一個項目，必須由新的董事會共同討論規劃；外界屢以「開發處分大同土地」等語，曲解本人「活化資產、為股東創造最大利益」的本意。

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