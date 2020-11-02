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冠星-KY前三季EPS賺贏聚陽 股價攻頂

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
冠星-KY董事長林錦茂 記者曾仁凱／攝影
冠星-KY董事長林錦茂 記者曾仁凱／攝影

冠星-KY（4439）公告自結損益，累積前3季稅前盈餘為4.25億元，每股稅前純益13.5元，優於紡織股后聚陽（1477）日前公告的前三季每股稅前純益9.6元。冠星-KY今股價展開補漲行情，早盤股價攻頂來到130元。

冠星-KY表示，今年下半年可望追回第2季衰退的業績，全年獲利表現可望與去年相當。不過，因股本較去年膨脹，每股純益將略較去年下滑。主要是第3季接獲高毛利的布料、公司因應疫情積極控管成本以及去年底柬埔寨擴廠效益發揮提高公司自製產能，進而毛利提升，整體獲利表現在第3季大幅爆發。

冠星-KY表示，在柬埔寨廠產能擴增效益下，第3季單季毛利率來到25%，較去年同期的17%，提高8個百分點。冠星-KY第4季進入產業淡季，法人預估，第4季營收將較去年同期衰退，不過，因產品組合和擴廠效益，毛利率可望好過去年，第4季獲利表現可望與去年同期相當。

冠星-KY表示，由於大客戶愛迪達（Adidas）下半年訂單已逐漸回穩，加上GAP 歐美市場訂單明顯回溫及亞洲市場快速反彈超出預期，且隨著GAP Brand 即將推出市場的YEEZY/坎爺系列，對於明年上半年成長動能為正面效益。

展望明年，冠星因應疫情開發之棉口罩除於台北紡織展正式發表外，已獲得客戶導入採用；再加上今年打入之Nike供應鏈，也配合品牌服飾廠迎接後疫情時代帶來的拉貨熱潮，在明年為冠星公司帶來顯著成長。

冠星-KY表示，目前訂單能見度已到明年第2季，在獲利穩定之下，經營階層已將焦點重新放到併購課題，今年上半年原欲啟動的併購項目，受疫情影響，導致公司放緩腳步，謹慎評估併購方向與標的，搭配中美貿易議題及品牌廠商的訂單擴充要求，目前已鎖定東南亞進行產能擴充布局，期待在明年上半年將有好消息產生。

疫情 併購

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