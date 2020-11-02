權值股領頭 台股開漲向12,600關卡靠攏

台股今（2）日開盤上漲18.98點，開在12,565.32點，由權王台積電（2330）、聯發科（2454）領頭，帶動加權指數朝向12,600關卡靠攏。

上周五美股開低走低，四大指數收盤全數下跌。由於疫情持續升溫，美國每日確診人數續創新高，且新刺激案遙遙無期、加上蘋果股價大跌，帶動科技股下挫，並拖累整體股市走低，四大指數盤中均重挫2%至3%，所幸尾盤跌幅明顯收斂。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌157點，或0.59%，收在26501點；標普500指數下跌40.1點，或1.21%，收在3269.96點；Nasdaq指數下跌274點，或2.44%，收在10911.5點；費半指數下跌37.5點，或1.64%，收在2246.15點。

法人認為，在選後不確定因素即將消除下，股市終將回歸基本面主導。目前盤勢進入最後壓縮期，而第4季進入產業旺季，蘋果新機熱賣，且台股技術面中長期均線仍呈多頭排列，後市不看淡，建議逢回找買點。