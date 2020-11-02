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第四季科技展望正向 對台股應有一定支撐

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股仍大致維持高檔震盪格局，主要受到市場擔憂美國總統大選及歐洲疫情升溫影響，不確定性催化市場觀望氣氛。（本報系資料庫）
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股仍大致維持高檔震盪格局，主要受到市場擔憂美國總統大選及歐洲疫情升溫影響，不確定性催化市場觀望氣氛。（本報系資料庫）

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股仍大致維持高檔震盪格局，主要受到市場擔憂美國總統大選及歐洲疫情升溫影響，不確定性催化市場觀望氣氛；然而，隨著近期許多上市櫃公司陸續召開法說公布財報，從法說揭曉訊息來看，整體第四季科技展望仍然正向，對市場應有一定支撐。

面對近期盤勢受到市場諸多雜音所干擾，廖哲宏表示，整體而言，今年疫情的發展，並未影響科技產業的需求跟表現，反而帶動了在家工作與教育的需求，成為相關產業成長的推力；展望後市，仍然看好科技產業需求展望，預期企業獲利表現將是美國總統大選結束後左右台股表現的關鍵。

在總經部分，廖哲宏表示，美國GDP因疫情在第二季暴跌後，於第三季出現有史以來最快速增長，年化季增率高達33.1％，大幅高於道瓊調查經濟學家預期的32％。增長則來自消費者活動的復甦。另一方面，歐洲肺炎疫情再起，對於歐洲相關政府是否進行嚴格的封鎖隔離政策，將是未來觀察重點。

回到基本面，廖哲宏分析，10月下旬以來進入財報法說旺季，目前多數科技公司公布的第三季財報以及第四季展望整體不差；受惠遠距工作需求，筆電以及平板求持續攀升；另一方面，手機需求出現需求復甦，5G手機在中國的銷售持續走揚，加上iPhone即將進入備貨旺季，預期整體手機相關供應鏈，將延續第三季的需求動能。

在零組件展望方面，廖哲宏指出，目前已經觀察到包括：八吋晶圓、面板與面板驅動IC，以及ABF載板供給吃緊，整體可能出現漲價現象。此外，近期部分華為供應商陸續取得美國商務許可，倘若未來美國允許更多供應商去得出貨許可，先前受到負面影響的華為供應鏈，反而有機會看到正向的調整。

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